Ποιοι έδωσαν το παρών στην ομιλία Τσίπρα στο συνέδριο του Economist

Μπορεί ο Σωκράτης Φάμελλος να μην βρέθηκε ανάμεσα στο κοινό που παρακολούθησε την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο αρκετοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πήγαν στο Βελλίδειο.

Μεταξύ αυτών ήταν οι Ευάγγελος Αποστολάκης, Πόπη Τσαπανίδου, Κατερίνα Νοτοπούλου, Συμεών Κεδίκογλου, Χάρης Μαμουλάκης, Μίλτος Ζαμπάρας, Βασίλης Κόκκαλης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Γιώργος Καραμέρος, Χρήστος Γιαννούλης και Νικόλας Φαραντούρης.

Όχι κι άσχημα, αν σκεφτεί κανείς και τις… φήμες για δημιουργία νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

Παρών και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης.

Παρούσα και η σύντροφος του Αλέξη Τσίπρα, Μπέτυ Μπαζιάνα.

Διαβάστε επίσης:

Τα «καρφιά» του Γεωργιάδη στον Economist για τους πολιτικούς του αντιπάλους και τους συνδικαλιστές

Σε διαφορετικό μήκος κύματος ο Τσουκαλάς από Γερουλάνο για Δούκα

Η ομιλία Τσίπρα και η ιδιότητα που προτιμήθηκε να μην αναφερθεί