search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025 20:17
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.09.2025 18:09

Ποιοι έδωσαν το παρών στην ομιλία Τσίπρα στο συνέδριο του Economist

05.09.2025 18:09
tsipras economist thessalonik- new

Μπορεί ο Σωκράτης Φάμελλος να μην βρέθηκε ανάμεσα στο κοινό που παρακολούθησε την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο αρκετοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πήγαν στο Βελλίδειο.

Μεταξύ αυτών ήταν οι Ευάγγελος Αποστολάκης, Πόπη Τσαπανίδου, Κατερίνα Νοτοπούλου, Συμεών Κεδίκογλου, Χάρης Μαμουλάκης, Μίλτος Ζαμπάρας, Βασίλης Κόκκαλης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Γιώργος Καραμέρος, Χρήστος Γιαννούλης και Νικόλας Φαραντούρης.

Όχι κι άσχημα, αν σκεφτεί κανείς και τις… φήμες για δημιουργία νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

Παρών και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης.

Παρούσα και η σύντροφος του Αλέξη Τσίπρα, Μπέτυ Μπαζιάνα.

Διαβάστε επίσης:

Τα «καρφιά» του Γεωργιάδη στον Economist για τους πολιτικούς του αντιπάλους και τους συνδικαλιστές

Σε διαφορετικό μήκος κύματος ο Τσουκαλάς από Γερουλάνο για Δούκα 

Η ομιλία Τσίπρα και η ιδιότητα που προτιμήθηκε να μην αναφερθεί

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gaza-paidia
ΚΟΣΜΟΣ

Ανεβάζει τους τόνους η Αίγυπτος κατά του Ισραήλ: Το κατηγορεί για γενοκτονία και υπόσχεται να εμποδίσει τον εκτοπισμό των κατοίκων της Γάζας

famellos-546
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Η αγροτική παραγωγή χρειάζεται σχεδιασμό και στήριξη, φθείρεται από τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ

gaza 445- new
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ευρωπαϊκή ντροπή – Η Κομισιόν απορρίπτει το σχόλιο της αντιπροέδρου Ριμπέρα για γενοκτονία  

neymar
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Nεϊμάρ: Ξύπνησε με σχεδόν 1 δισ. επιπλέον στο λογαριασμό του – «Κροίσος» του άφησε μυθική κληρονομιά

ORLANDO_BLOOM210825
LIFESTYLE

Ο Ορλάντο Μπλουμ σπάει τη σιωπή του για τον χωρισμό με την Κέιτι Πέρι και δηλώνει «ευγνώμων»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

ursula aircraft
ΚΟΣΜΟΣ

Όπισθεν ολοταχώς η Βουλγαρία μετά τον ισχυρισμό ότι η Μόσχα μπλόκαρε το GPS του αεροπλάνου της φον ντερ Λάιεν

proswpikos_arithmos
ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τον προσωπικό αριθμό έρχεται η «υπέρ - ταυτότητα»

vasokazantzidi
LIFESTYLE

Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά – Ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

KTEL_geniko
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αδιανόητη καταγγελία από τον Νάσο Ηλιόπουλο για δρομολόγια «μόνο για αλλοδαπούς» (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025 20:17
gaza-paidia
ΚΟΣΜΟΣ

Ανεβάζει τους τόνους η Αίγυπτος κατά του Ισραήλ: Το κατηγορεί για γενοκτονία και υπόσχεται να εμποδίσει τον εκτοπισμό των κατοίκων της Γάζας

famellos-546
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Η αγροτική παραγωγή χρειάζεται σχεδιασμό και στήριξη, φθείρεται από τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ

gaza 445- new
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ευρωπαϊκή ντροπή – Η Κομισιόν απορρίπτει το σχόλιο της αντιπροέδρου Ριμπέρα για γενοκτονία  

1 / 3