Σε διαφορετικό μήκος κύματος ο Τσουκαλάς από Γερουλάνο για Δούκα 

Το επικριτικό σχόλιο του Παύλου Γερουλάνου για τον Χάρη Δούκα και την απάντηση του δημάρχου, ανήμερα της 3ης Σεπτέμβρη, κλήθηκε να σχολιάσει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, αλλά απέφυγε να πάρει ευθέως θέση. Ωστόσο η απάντησή του ήταν εντελώς σε άλλο κλίμα από τη δήλωση που είχε κάνει ο Γερουλάνος – και έγινε video από την Ομάδα Αλήθειας -, ότι ο Δούκας έχασε χρόνο στον δήμο επειδή ασχολήθηκε με την εσωκομματική μάχη ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ.

«Δεν θα σχολιάσω προφανώς δηλώσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Εκείνη την ημέρα η εικόνα όλων των στελεχών, όλων των γενεών στη μεγάλη εκδήλωση εορτασμού που έγινε, και με τον Παύλο Γερουλάνο και με τον Χάρη Δούκα, δείχνουν ότι είναι στην πρώτη γραμμή και ότι είμαστε ενωμένοι και προχωράμε προς τη νίκη» είπε αρχικά.

Και στη συνέχεια έδωσε στήριξη στον Χάρη Δούκα για τις επιθέσεις που δέχεται από την κυβέρνηση: «Το 2023 έγινε μια πολύ σημαντική αλλαγή στον Δήμο της Αθήνας. Μια πολύ κακή περίοδος έκλεισε και υπήρξε μια θετική επιλογή στο πρόσωπο του Χάρη Δούκα. Είναι δεδομένο αυτό και βλέπουμε μια επίθεση σήμερα που δέχεται ο Χάρης Δούκας και γενικότερα ο χώρος του ΠΑΣΟΚ για τα θέματα του δήμου. Δεν έχει εμπεδώσει αυτή η κυβέρνηση ότι έχασε τον Δήμο της Αθήνας. Κάθε δήμαρχος κρίνεται στο τέλος της θητείας του, αρκεί να του επιτραπεί να ολοκληρώσει το έργο του. Ο κ. Δούκας όταν εξελέγη, εξελέγη και με ένα πρόγραμμα. Κι εδώ φαίνεται να μπαίνουν εμπόδια να εφαρμόσει το πρόγραμμά του», συμπλήρωσε.

Διαβάστε επίσης:

89η ΔΕΘ: Τα μέτρα που δεν θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης

Κασσελάκης για Τσίπρα: «Θα τα πάει καλά γιατί με αντιγράφει – Πάνω από το πτώμα μου θα γίνει συνεργασία» (Video)

Πάνος Καμμένος για τις συνομιλίες με τον αρχηγό της «κρητικής μαφίας»: Του έκανα πλάκα, επιχειρείται δολοφονία του χαρακτήρα μου