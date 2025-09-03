Δεν θα παραβρεθεί ο Σωκράτης Φάμελλος στην ομιλία Τσίπρα με την οποία κλείνει το Συνέδριο του Economist την Παρασκευή το απόγευμα. Ο λόγος είναι οι περιοδείες που έχει προγραμματίσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για την Παρασκευή και το Σάββατο σε νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας (Ημαθία, Πέλλα, Πιερία). Τα παραπάνω τα εξήγησε ο ίδιος μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας στην «Επόμενη Μέρα» και τον Σεραφείμ Κοτρώτσο, επισημαίνοντας προς αποφυγή παρανοήσεων ότι παρών σε όλες τις πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα και του Ινστιτούτου του, είναι πάντα παρών στις πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα και του Ινστιτούτου του. Πάντως το απόγευμα του Σαββάτου, ο Σ. Φάμελλος, θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη όπου αναμένεται να πάρει μέρος στην διαδήλωση των συνδικάτων με το μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ.

Θα υπάρξει πάντως βουλευτής που θα εκπροσωπήσει τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στο Συνέδριο και αυτός είναι ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης. Από εκεί και πέρα βουλευτές και στελέχη που θα θελήσουν να παρακολουθήσουν δια ζώσης την ομιλία θα ανέβουν με δική τους πρωτοβουλία.

Ποιος θα εκπροσωπήσει τον Φάμελλο και τον ΣΥΡΙΖΑ στην ομιλία Τσίπρα στον Economist

Τον Αλέξη Τσίπρα αναμένεται να συνοδέψουν στη Θεσσαλονίκη τρεις εκ των πολύ στενών συνεργατών του στην Αμαλίας.

