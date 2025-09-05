Η ομιλία Τσίπρα και η ιδιότητα που προτιμήθηκε να μην αναφερθεί

Να σας πω ότι όλοι περιμένουν τον Αλέξη Τσίπρα να μιλήσει σήμερα στο συνέδριο του Economist, μάλλον θα χτυπήσω ανοιχτές πόρτες.

Γι’ αυτό και θα σας δώσω τις πληροφορίες που χρειάζονται και θα καταθέσω κάτι που παρατήρησα:

Η ομιλία είναι προγραμματισμένη για τις 5:15 μ.μ. και με αυτή μάλιστα θα κλείσουν οι διήμερες εργασίες του συνεδρίου.

Θέμα της ομιλίας είναι «Η Ελληνική Οικονομία του 2030» – άρα το βλέμμα στο μέλλον.

Και επεξηγηματικά, για να έχουμε το νόημα, το κλίμα και την κατεύθυνση:

«Έχει μάθει η Ελλάδα από τα λάθη που οδήγησαν στην παρατεταμένη οικονομική κρίση; Είναι το πολιτικό της σύστημα ικανό να υποστηρίξει μια οικονομία που διαμορφώθηκε από την επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης;

Αυτή η συνεδρία θα διερευνήσει τα οικονομικά και πολιτικά θεμέλια πάνω στα οποία μπορεί να οικοδομηθεί η βιώσιμη ανάπτυξη στην ελληνική οικονομία», λέει η σχετική ανακοίνωση.

Τι παρατήρησα; Ότι στην ιδιότητα με την οποία παρουσιάζεται ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρεται «Βουλευτής της Ελληνικής Βουλής, πρώην πρωθυπουργός, Ελλάδα».

Βουλευτής ναι. Αλλά σκέτος βουλευτής; Δεν είναι κάποιου κόμματος βουλευτής ο Αλέξης Τσίπρας;

Γιατί προτιμήθηκε να μην αναφερθεί το κόμμα; Απορίες που θα μείνουν απορίες, θα μου πείτε και θα έχετε απόλυτο δίκιο. Είπαμε, το βλέμμα στο μέλλον…

