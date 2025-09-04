Τα… έσπασαν οι σύντροφοι μετά τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ – Το… «πασοκικό, ορθόδοξο ζεϊμπέκικο» του Τσουκαλά (Video)

Το έριξαν έξω οι Πασόκοι χθες μετά την καθιερωμένη εκδήλωση στο Ζάππειο για τα 51 χρόνια από την ίδρυση του Κινήματος.

Μετά την καθιερωμένη ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, η γιορτή συνεχίστηκε στο Ζάππειο, και μάλιστα με χορούς.

Τα βίντεο που κυκλοφορούν δείχνουν τον Κώστα Τσουκαλά να χορεύει ζεϊμπέκικο, όταν στη σκηνή ανέβηκε και τραγούδησε ο Κώστας Μακεδόνας, κλέβοντας την παράσταση, υπό τους ήχους της «Δραπετσώνας».

Στο τέλος, μάλιστα, όπως φαίνεται και σε βίντεο του flash.gr, έβγαλε το σακάκι του και, αφού το άπλωσε κάτω, συνέχισε το ζεϊμπέκικό του πατώντας το και χορεύοντας επάνω του. Σύμφωνα με πληροφορίες, γνωστό μέλος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε λέγοντας… «αυτό είναι το πασοκικό, ορθόδοξο ζεϊμπέκικο».

Αποθεώθηκε από τους συντρόφους, ενώ και ο Νίκος Ανδρουλάκης δε σταμάτησε τα παλαμάκια…

