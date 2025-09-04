search
ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 15:29
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

04.09.2025 14:46

Ξαναπαίρνουν μπρος τα «προοδευτικά πάνελ»: Εκδήλωση με Αχτσιόγλου, Καστανίδη, Γιαννούλη απόψε στη Θεσσαλονίκη

04.09.2025 14:46
ahtsioglou_kastanidis_giannoulis

Δεν πρόλαβε καλά καλά να μπει ο Σεπτέμβρης και οι εκδηλώσεις με άρωμα προοδευτικών συνεργασιών ξαναπαίρνουν μπρος – το φθινόπωρο άλλωστε αναμένεται να είναι μια καυτή περίοδος όσον αφορά τις διεργασίες ανασύνθεσης της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, με δεδομένη και την κινητικότητα Τσίπρα.

Απόψε λοιπόν στις 6 το απόγευμα η Έφη Αχτσιόγλου από τη Νέα Αριστερά, ο Χάρης Καστανίδης από το ΠΑΣΟΚ και ο Χρήστος Γιαννούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ καθώς και η καθηγήτρια του ΑΠΘ Ιφιγένεια Καμτσίδου θα μιλήσουν σε εκδήλωση με αφορμή το νέο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων που ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα.

Την εκδήλωση διοργανώνει η Ένωση Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης στις 18:00 στο Βασιλικό Θέατρο.

fotia_lesvos_0409_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λέσβος: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Βρίσα – Ήχησε το «112» για ετοιμότητα

kalodio_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιβεβαίωσε ότι ξεκινάει έρευνα – Μαρινάκης: Συζητάμε τον δίκαιο επιμερισμό του κόστους

Kapodistrias_LeonidasZarkosPhotographer (2)
ADVERTORIAL

«Καποδίστριας»: Η νέα μεγάλη συμπαραγωγή της Nova!

mpaleto-els-1
ADVERTORIAL

H Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ελλάδα – Το Μπαλέτο της ΕΛΣ στο 4ο Φεστιβάλ Χίου Return of the Summer

verolino atixima 55 – new
ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ομάδα ατόμων – Τραυματίστηκαν πολλά παιδιά, ατύχημα λένε οι αρχές

vasokazantzidi
LIFESTYLE

Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά – Ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

Untitled-design-1
ΕΛΛΑΔΑ

Κρητική μαφία: «Του ’χα ράψει κοστούμι» - Οι συνομιλίες με τον δήμαρχο Χανίων και δημοσιογράφο για υπόθεση εκμίσθωσης ακινήτου

hospitals
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία δίνει εντολή στα νοσοκομεία να προετοιμαστούν για μια «μεγάλη εμπλοκή» έως τον Μάρτιο του 2026

koutselini_kousoulos_0209_1920-1080_new
MEDIA

Έτοιμο τo πρώτο «μακελειό» τηλεθέασης μεταξύ δύο αλλοτινών συνεργατών - Κάθε μέρα «ντέρμπι» Κουτσελίνη-Κουσουλός

Kapodistrias_LeonidasZarkosPhotographer (2)
ADVERTORIAL

«Καποδίστριας»: Η νέα μεγάλη συμπαραγωγή της Nova!

