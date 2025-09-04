Ξαναπαίρνουν μπρος τα «προοδευτικά πάνελ»: Εκδήλωση με Αχτσιόγλου, Καστανίδη, Γιαννούλη απόψε στη Θεσσαλονίκη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δεν πρόλαβε καλά καλά να μπει ο Σεπτέμβρης και οι εκδηλώσεις με άρωμα προοδευτικών συνεργασιών ξαναπαίρνουν μπρος – το φθινόπωρο άλλωστε αναμένεται να είναι μια καυτή περίοδος όσον αφορά τις διεργασίες ανασύνθεσης της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, με δεδομένη και την κινητικότητα Τσίπρα.
Απόψε λοιπόν στις 6 το απόγευμα η Έφη Αχτσιόγλου από τη Νέα Αριστερά, ο Χάρης Καστανίδης από το ΠΑΣΟΚ και ο Χρήστος Γιαννούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ καθώς και η καθηγήτρια του ΑΠΘ Ιφιγένεια Καμτσίδου θα μιλήσουν σε εκδήλωση με αφορμή το νέο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων που ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα.
Την εκδήλωση διοργανώνει η Ένωση Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης στις 18:00 στο Βασιλικό Θέατρο.
