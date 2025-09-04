search
ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 12:37
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.09.2025 11:17

Ένας… Κόσμος για τον Τσίπρα – «Κλείνει» η μεταγραφή του Πέτρου Κόκκαλη

04.09.2025 11:17
TSIPRAS_KOKKALIS_NEW

Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η ένταξη του Πέτρου Κόκκαλη στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα – όποτε γίνει αυτό.

Γιατί το λέω; Διότι έμαθα ότι φέτος ο Πέτρος Κόκκαλης δεν θα δώσει συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ όπως έκανε (τόλμησε) πέρσι.

Και επιπλέον θα είναι παρών αύριο Παρασκευή στην ομιλία του πρώην πρωθυπουργού στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη.

Τώρα, εάν θα σταματήσει τη λειτουργία του κόμματος «ΚΟΣΜΟΣ», που είχε ιδρύσει και πήρε μέρος στις ευρωεκλογές (ποσοστό 1,08%, ψήφοι 42.759), ή θα το εντάξει στο νέο φορέα δεν το γνωρίζω.

Αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες. Η ουσία είναι πως ο πρόεδρος Αλέξης κλείνει μεταγραφές πιο γρήγορα από τον αγαπημένο του ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό.

Διαβάστε επίσης

Περιμένοντας τον Μπόρις και τον Μαρινάκη (Βαγγέλη)

Πολάκης για κρητική μαφία: «Η σαπίλα αποκτάει διαστάσεις διαπυημένου αποστήματος» – Η κριτική για τροπολογία της κυβέρνησης και οι «λαϊκοί παπάδες»

To «challenge» του Κυριάκου Μητσοτάκη στο TikTok (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
palaioxora_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νεκρός 53χρονος ψαροντουφεκάς στην Παλαιόχωρα

adonis new
ΥΓΕΙΑ

Noσοκομείο Δράμας: Ανέβαλε επίσκεψη ο Γεωργιάδης επικαλούμενος λόγους ασφαλείας – «Να ακούσει τους εργαζόμενους στην υγεία» λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

samothraki-tourkoi-psarades-epeisodio-1
ΕΛΛΑΔΑ

Σαμοθράκη: «Οι Τούρκοι μάς πυροβολούσαν και μάς κυνηγούσαν για να μας βουλιάξουν», λέει ψαράς – αυτόπτης μάρτυρας

swift_kelce_2708_1460-820_new
LIFESTYLE

Taylor Swift – Travis Kelce: Νέες λεπτομέρειες για τον γάμο τους – Πού και πότε θα γίνει

television_set_new
MEDIA

Nielsen: «Ανέβασε» το πρώτο διαφημιστικό βίντεο για την εξέλιξη των μετρήσεων τηλεθέασης και τα νέα δεδομένα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
vasokazantzidi
LIFESTYLE

Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά – Ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

Untitled-design-1
ΕΛΛΑΔΑ

Κρητική μαφία: «Του ’χα ράψει κοστούμι» - Οι συνομιλίες με τον δήμαρχο Χανίων και δημοσιογράφο για υπόθεση εκμίσθωσης ακινήτου

koutselini_kousoulos_0209_1920-1080_new
MEDIA

Έτοιμο τo πρώτο «μακελειό» τηλεθέασης μεταξύ δύο αλλοτινών συνεργατών - Κάθε μέρα «ντέρμπι» Κουτσελίνη-Κουσουλός

gonidis-ploutarxos-4345
LIFESTYLE

Ο Σταμάτης Γονίδης αποχώρησε αιφνιδίως από το σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο - «Θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου» 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 12:30
palaioxora_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νεκρός 53χρονος ψαροντουφεκάς στην Παλαιόχωρα

adonis new
ΥΓΕΙΑ

Noσοκομείο Δράμας: Ανέβαλε επίσκεψη ο Γεωργιάδης επικαλούμενος λόγους ασφαλείας – «Να ακούσει τους εργαζόμενους στην υγεία» λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

samothraki-tourkoi-psarades-epeisodio-1
ΕΛΛΑΔΑ

Σαμοθράκη: «Οι Τούρκοι μάς πυροβολούσαν και μάς κυνηγούσαν για να μας βουλιάξουν», λέει ψαράς – αυτόπτης μάρτυρας

1 / 3