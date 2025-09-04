Ένας… Κόσμος για τον Τσίπρα – «Κλείνει» η μεταγραφή του Πέτρου Κόκκαλη

Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η ένταξη του Πέτρου Κόκκαλη στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα – όποτε γίνει αυτό.

Γιατί το λέω; Διότι έμαθα ότι φέτος ο Πέτρος Κόκκαλης δεν θα δώσει συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ όπως έκανε (τόλμησε) πέρσι.

Και επιπλέον θα είναι παρών αύριο Παρασκευή στην ομιλία του πρώην πρωθυπουργού στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη.

Τώρα, εάν θα σταματήσει τη λειτουργία του κόμματος «ΚΟΣΜΟΣ», που είχε ιδρύσει και πήρε μέρος στις ευρωεκλογές (ποσοστό 1,08%, ψήφοι 42.759), ή θα το εντάξει στο νέο φορέα δεν το γνωρίζω.

Αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες. Η ουσία είναι πως ο πρόεδρος Αλέξης κλείνει μεταγραφές πιο γρήγορα από τον αγαπημένο του ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό.

