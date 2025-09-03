search
Πολάκης για κρητική μαφία: «Η σαπίλα αποκτάει διαστάσεις διαπυημένου αποστήματος» – Η κριτική για τροπολογία της κυβέρνησης και οι «λαϊκοί παπάδες»

Παρέμβαση στην υπόθεση της κρητικής μαφίας έκανε με ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης, θέτοντας πολιτικές προεκτάσεις, καθώς, μεταξύ άλλων, τα μέλη της σπείρας προσπάθησαν να παρέμβουν στο θέμα εκλογής νέου μητροπολίτη στα Χανιά.

Ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κάνει λόγο για σαπίλα που αποκτάει διαπυημένου αποστήματος.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Το να θέλουν τον ίδιο μητροπολίτη (Μελχισεδέκ) στην Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου:

-Η εγκληματική οργάνωση που συνελήφθησαν οι αρχηγοί της και τα μέλη της στα Χανιά

-Ο πατριάρχης Βαρθολομαίος

-Και η κυβέρνηση Μητσοτάκη που πέρασε τροπολογία για το αμετάθετο μητροπολιτών στην Εκκλησία της Κρήτης για να μην γίνει ο Αμφιλόχιος της Κισσάμου μητροπολίτης στα Χανιά συνιστά τεράστιο πρόβλημα Δημοκρατίας και διαπλοκής με σκοπό την οικειοποίηση και εκμετάλλευση προς ίδιον όφελος της ακίνητης περιουσίας της Μητρόπολης!!!».

«Χρειάζεται άμεσα πολιτική αλλαγή! Δεν είναι αυτή η Κρήτη που έφτιαξε ή υπέθαλψε το Μητσοτακέικο και πρέπει να το αποδείξουμε ξανά!», επισημαίνει ο κ. Πολάκης.

Στο υστερόγραφο αναφέρει: «και δεν έχω σχέσεις με τον Αμφιλοχιο όπως ούτε και με τους υπόλοιπους μεγαλόσχημους της εκκλησίας, μονο με λαϊκούς παπάδες σαν τον παπα-Γιώργη το Χιωτάκη είχα και έχω…)

