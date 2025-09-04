Περιμένοντας τον Μπόρις και τον Μαρινάκη (Βαγγέλη)

Αν κάποιος σας πει ότι σήμερα η κύρια σκέψη της κυβέρνησης είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από το… συνέδριο του Economist, ακούστε τον, αλλά καλό είναι να μην τον πιστέψετε.

Στις 7:45 το βράδυ λοιπόν, ξεκινάει το διήμερο συνέδριο στη Θεσσαλονίκη με ένα εγκαινιακό, όπως το λένε, δείπνο και με θέμα «Ευρώπη και Βρετανία σε έναν πολυπολικό κόσμο».

Πάνω σε αυτό το θέμα λοιπόν θα μιλήσουν ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και ο επιχειρηματίας Βαγγέλης Μαρινάκης ως Πρόεδρος και ιδρυτής Capital Maritime & Trading Corp.

Τώρα, να σας πω ότι το Μαξίμου καίγεται να ακούσει τι λέει ο συμπαθής και ολίγον αλλοπρόσαλλος Μπόριν, δεν θα σας το πω.

Αντιθέτως, εάν μου πείτε ότι καίγεται και τσουρουφλίζεται για το τι θα πει ο Μαρινάκης, θα σας πιστέψω.

Γιατί καίγεται και τσουρουφλίζεται το υποψιάζονται μάλλον όλοι, αν και κανείς από την κυβέρνηση δεν θα το παραδεχθεί ανοιχτά.

Για την ιστορία, η συζήτηση θα κινηθεί, λέει, γύρω από τα εξής:

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία και η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη δυναμική της διατλαντικής συνεργασίας. Πώς θα πρέπει να εξελιχθεί η στρατηγική της Ευρώπης στον σημερινό πολυπολικό κόσμο; Και ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος της Βρετανίας σε αυτό το πλαίσιο; Είναι δυνατή μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας;

Η επιχειρηματική οπτική για το πώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία, τη ναυτιλία και το εμπόριο».

Διαβάστε επίσης

Πολάκης για κρητική μαφία: «Η σαπίλα αποκτάει διαστάσεις διαπυημένου αποστήματος» – Η κριτική για τροπολογία της κυβέρνησης και οι «λαϊκοί παπάδες»

To «challenge» του Κυριάκου Μητσοτάκη στο TikTok (Video)

Παναγιώτης Σημανδηράκης: «Καμία εμπλοκή μου στην υπόθεση» της κρητικής μαφίας, λέει ο δήμαρχος Χανίων