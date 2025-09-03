search
03.09.2025 21:34

Παναγιώτης Σημανδηράκης: «Καμία εμπλοκή μου στην υπόθεση» της κρητικής μαφίας, λέει ο δήμαρχος Χανίων

03.09.2025 21:34
Untitled-design-1

“Δεν υπέκυψα ποτέ σε πιέσεις και ούτε πρόκειται να το πράξω. Δεν είναι προσωπική επιλογή, αλλά καθήκον που απορρέει από την αξιοπρέπεια, την ηθική μου και τον σεβασμό που οφείλω στους Χανιώτες και τις Χανιώτισσες”, αναφέρει ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, σε δήλωση του, ως απάντηση σε πρόσφατα δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, τα οποία τον εμφανίζουν να έχει επικοινωνία με άτομα της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη.

«Με καθαρό πρόσωπο και καθαρά χέρια, με την ομάδα μας μια γροθιά, συνεχίζουμε να προσφέρουμε στον τόπο που αγαπάμε… Αν κάποιοι ενοχλήθηκαν με την ακεραιότητα και τη σταθερότητά μου σε αποφάσεις που συγκρούστηκαν με τα δικά τους συμφέροντα, τους διαβεβαιώνω ότι αυτή η πορεία δεν πρόκειται να σταματήσει.

Η απόπειρα σπίλωσης μέσω δημοσιευμάτων που στηρίζονται σε παραποιημένους διαλόγους δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη. Με υποχρεώνει να ασκήσω όλα τα νόμιμα δικαιώματά μου, ώστε να αποκατασταθεί η αλήθεια και να προστατευθούν τόσο η οικογένειά μου, όσο και ο θεσμός που υπηρετώ με αφοσίωση”, αναφέρει ο Δήμαρχος Χανίων.

Παράλληλα, όπως επισημαίνει, “… στα ίδια δημοσιεύματα δεν υπήρξε η ίδια «ευαισθησία» απέναντι σε αναφορές για συνομιλίες όπου καταγράφονται μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να αναφέρουν ότι «μου έχουν ράψει κοστούμι». Η επιλεκτική ανάδειξη αποκαλύπτει πολλά για τις πραγματικές προθέσεις όσων επιχειρούν να δηλητηριάσουν τον δημόσιο λόγο. Η ίδια Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων, σε σχετική ενημέρωσή της, αλλά και στη δημόσια τοποθέτηση της εκπροσώπου τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντίας Δημογλίδου, επιβεβαίωσε ότι δεν έχω καμία απολύτως εμπλοκή στην υπόθεση.

Αντιθέτως, καταγράφεται ότι υπήρξε απόπειρα επηρεασμού μου από μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, την οποία απέρριψα αποφασιστικά, διακόπτοντας κάθε περαιτέρω επικοινωνία. Η ευθύνη μου απέναντι στην πόλη και την προοπτική της υπερβαίνει κάθε προσωπικό όφελος. Με καθαρό μέτωπο, απόλυτη συνέπεια στις αξίες που με καθοδηγούν και με οδηγό τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη, θα συνεχίσω να αγωνίζομαι ώστε τα Χανιά να προοδεύουν, με απόλυτη εμπιστοσύνη στους λειτουργούς της Ελληνικής Αστυνομίας και της Δικαιοσύνης”.

1 / 3