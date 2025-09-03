search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025 22:12
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.09.2025 19:57

Σταύρος Παπασταύρου για ηλεκτρική διασύνδεση με Κύπρο: Να ξεκαθαρίσει η Λευκωσία τη θέση της

03.09.2025 19:57
PAPASTAVROU-232

«Οι δηλώσεις που αμφισβητούν τη βιωσιμότητα του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο στέλνουν αμφίσημο μήνυμα», ανέφερε στο κεντρικό δελτίου του ΕΡΤΝEWS, o Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σχολιάζοντας τη δήλωση του Κύπριου υπουργού Οικονομικών, Μάκη Κερανού, σύμφωνα με την οποία «το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με τους συγκεκριμένους όρους δεν είναι βιώσιμο».

Ο κ. Παπασταύρου επεσήμανε ότι δημιουργούνται εύλογα ερωτηματικά, «ιδιαίτερα όταν το έργο αυτό είναι στρατηγικής σημασίας για την Κύπρο καθώς θα τερματίσει την ενεργειακή της απομόνωση, κι επίσης όταν στις 31 Ιουλίου, η ρυθμιστική Αρχή της Κύπρου, η ΡΑΕΚ, ενέκρινε τα 25 εκατ. για την υλοποίηση του έργου. Συμμετέχει δε στις τακτικές εβδομαδιαίες τηλεφωνικές επικοινωνίες που γίνονται με την Επιτροπή και τον Έλληνα ρυθμιστή για την υλοποίηση του έργου».

Ο κ. Παπασταύρου αποκάλυψε επίσης ότι η Ελλάδα δεν έχει δει τις εκθέσεις που επικαλείται ο Κύπριος υπουργός Οικονομικών και κάλεσε την κυπριακή πλευρά να «ξεκαθαρίσει τη θέση της».

Πρόσθεσε ότι το θέμα θα συζητηθεί την Πέμπτη στην Κοπεγχάγη, όπου θα παρευρεθεί ο Έλληνας υφυπουργός Νίκος Τσάφος. 

Σε ερώτηση για το αν το γεγονός πως η Τουρκία έχει εκφράσει τις αντιρρήσεις της για την πραγματοποίηση του έργου έχει παίξει κάποιο ρόλο, ο κ. Παπασταύρου απάντησε ότι «εδώ μιλάμε για τη βιωσιμότητα του έργου, που είναι πολύ πιο πριν από αυτό».

Ερωτηθείς τέλος αν η Κύπρος κάνει πίσω, τότε το έργο πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί, ο κ. Παπασταύρου είπε λακωνικά: «Η ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου περνά και από την Κύπρο».

Διαβάστε επίσης:

Τσίπρας: Συνεχίζει τη μίνι καμπάνια εν όψει Economist και ΔΕΘ – «Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό απέναντι στην κλεπτοκρατία»

Φάμελλος: Μεσαίωνας το αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης

Κίνημα Δημοκρατίας: Η κυβέρνηση ενθαρρύνει τον αθέμιτο ανταγωνισμό στις αστικές μεταφορές

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pinakas_2608_1460-820_new
ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Βρέθηκε ο πίνακας που είχε κλαπεί από τους Ναζί και εντοπίστηκε τυχαία στο σπίτι της κόρης αξιωματικού των SS

emvolia paidia 665- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πιστή στο δόγμα του αντιεμβολιαστή Κένεντι η Φλόριντα: Τέλος στους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, ακόμη και των παιδιών

Matthew_Perry
LIFESTYLE

Ένοχη δήλωσε η «βασίλισσα της κεταμίνης» στην υπόθεση του Μάθιου Πέρι

6646311
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Ζάππειο για την 3η Σεπτέμβρη: Διμέτωπη επίθεση Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη και Τσίπρα – Ποιοι έδωσαν το παρών (Photos/Videos)

Untitled-design-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παναγιώτης Σημανδηράκης: «Καμία εμπλοκή μου στην υπόθεση» της κρητικής μαφίας, λέει ο δήμαρχος Χανίων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

ergazomenoi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Το 13ωρο είναι υποχρεωτικό - Όλη η αλήθεια σε 9 ερωταπαντήσεις

Untitled-design-1
ΕΛΛΑΔΑ

Κρητική μαφία: «Του ’χα ράψει κοστούμι» - Οι συνομιλίες με τον δήμαρχο Χανίων και δημοσιογράφο για υπόθεση εκμίσθωσης ακινήτου

koutselini_kousoulos_0209_1920-1080_new
MEDIA

Έτοιμο τo πρώτο «μακελειό» τηλεθέασης μεταξύ δύο αλλοτινών συνεργατών - Κάθε μέρα «ντέρμπι» Κουτσελίνη-Κουσουλός

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025 22:12
pinakas_2608_1460-820_new
ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Βρέθηκε ο πίνακας που είχε κλαπεί από τους Ναζί και εντοπίστηκε τυχαία στο σπίτι της κόρης αξιωματικού των SS

emvolia paidia 665- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πιστή στο δόγμα του αντιεμβολιαστή Κένεντι η Φλόριντα: Τέλος στους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, ακόμη και των παιδιών

Matthew_Perry
LIFESTYLE

Ένοχη δήλωσε η «βασίλισσα της κεταμίνης» στην υπόθεση του Μάθιου Πέρι

1 / 3