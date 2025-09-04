search
04.09.2025 10:02

Τι φοβάται η Ζωή με την έλευση Τσίπρα;

04.09.2025 10:02
tsipras-kwnstantopoulou

Ως ένα βαθμό, η οξεία επίθεση σε έναν πολιτικό αντίπαλο έχει λογική και μάλλον είναι και επιβεβλημένη. Ιδίως εάν υπάρχει… προϊστορία όπως στην περίπτωση των πρώην συντρόφων Αλέξη Τσίπρα και Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Ωστόσο, οι σκληρές συνεχόμενες επιθέσεις που εξαπολύει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατά του πρώην πρωθυπουργού τις τελευταίες ημέρες, ξεπερνούν το παραπάνω πλαίσιο.

Θα έλεγε κανείς ότι η Ζωή δεν θα έπρεπε καν να ασχολείται με τον Αλέξη: Είναι στη μάχη της δεύτερης θέσης, το προηγούμενο εξάμηνο ήταν δικό της δημοσκοπικά και έχει εμπεδώσει πλέον μία ισχυρή θέση στο πολιτικό σκηνικό. Άρα γιατί να αναλώνεται σε τέτοιες κόντρες;

Κάποιοι λένε ότι φοβάται. Ο Τσίπρας θα πάρει, εκτιμούν, ψηφοφόρους που την προτίμησαν ως αντικυβερνητική διέξοδο, με δεδομένη την αδυναμία του ΠΑΣΟΚ.

Και πως προσπαθεί να τον αποδομήσει ακριβώς για να περιχαρακώσει το κοινό της, που ενδεχομένως θα γοητευτεί με μία προοπτική διακυβέρνησης, την οποία εκφράζει ένας πρώην πρωθυπουργός καλύτερα από άλλους.

Ο Τσίπρας δεν απαντά προς το παρόν και ίσως να μην απαντήσει ποτέ στις επιθέσεις της Ζωής.

Αλλά φαίνεται ότι αυτό δεν θα πτοήσει την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

1 / 3