Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Ζάππειο για την 3η Σεπτέμβρη – live

Στο Ζάππειο πραγματοποιείται αυτήν την ώρα η εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για τον εορτασμό της 51ης επετείου από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ.
Η εκδήλωση για την 3η Σεπτέμβρη ξεκινά με συζήτηση για το δημογραφικό και εισηγητή τον Τάσο Γιαννίτση, πρώην υπουργό, που μιλά με θέμα: «Πολιτικές υπέρβασης απέναντι στην εθνική – υπαρξιακή απειλή». Ακολουθεί η ομιλία του προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη και αμέσως μετά η συναυλία με τον Κώστα Μακεδόνα και την Χριστιάνα Γαλιάτσου.
