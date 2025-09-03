search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025 19:53
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.09.2025 18:55

Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Ζάππειο για την 3η Σεπτέμβρη – live

03.09.2025 18:55
zappeio-345

Στο Ζάππειο πραγματοποιείται αυτήν την ώρα η εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για τον εορτασμό της 51ης επετείου από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ.

Η εκδήλωση για την 3η Σεπτέμβρη ξεκινά με συζήτηση για το δημογραφικό και εισηγητή τον Τάσο Γιαννίτση, πρώην υπουργό, που μιλά με θέμα: «Πολιτικές υπέρβασης απέναντι στην εθνική – υπαρξιακή απειλή». Ακολουθεί η ομιλία του προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη και αμέσως μετά η συναυλία με τον Κώστα Μακεδόνα και την Χριστιάνα Γαλιάτσου.

Διαβάστε επίσης:

Η Βουλή καλωσόρισε παιδιά από τη Γάζα

Αιχμές Μαρινάκη για Τσίπρα… με «όχημα» τον Καμμένο: «Κάποιος τον επέλεξε ως συγκυβερνήτη μαζί με άλλους»

Υπόσχονται πακέτο στο… πακέτο – Για νέες παροχές τον Απρίλιο γράφει το Bloomberg

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lex synavlia 009- new
LIFESTYLE

Χαμός για τη συναυλία  του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη – Χιλιάδες στην… ουρά για εισιτήρια

polakis vouli 876- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πολάκης για κρητική μαφία: «Η σαπίλα αποκτάει διαστάσεις διαπυημένου αποστήματος» – Η κριτική για τροπολογία της κυβέρνησης και οι «λαϊκοί παπάδες»

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Θα δείτε πράγματα να συμβαίνουν» αν οι ΗΠΑ δεν είναι ικανοποιημένες με τις αποφάσεις του Πούτιν για την Ουκρανία

prosdokimo-zois_dimografiko_0309_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη για τη δημογραφική κρίση: Η μέση ηλικία από 20 έτη το 1970 θα φτάσει τα 36 έτη το 2050

alpha-new
MEDIA

Πρώτος ο Alpha χθες (2/9)- Συνεχίζονται οι… ευτυχισμένες ημέρες για τον ΣΚΑΪ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

ergazomenoi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Το 13ωρο είναι υποχρεωτικό - Όλη η αλήθεια σε 9 ερωταπαντήσεις

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

koutselini_kousoulos_0209_1920-1080_new
MEDIA

Έτοιμο τo πρώτο «μακελειό» τηλεθέασης μεταξύ δύο αλλοτινών συνεργατών - Κάθε μέρα «ντέρμπι» Κουτσελίνη-Κουσουλός

Untitled-design-1
ΕΛΛΑΔΑ

Κρητική μαφία: «Του ’χα ράψει κοστούμι» - Οι συνομιλίες με τον δήμαρχο Χανίων και δημοσιογράφο για υπόθεση εκμίσθωσης ακινήτου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025 19:53
lex synavlia 009- new
LIFESTYLE

Χαμός για τη συναυλία  του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη – Χιλιάδες στην… ουρά για εισιτήρια

polakis vouli 876- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πολάκης για κρητική μαφία: «Η σαπίλα αποκτάει διαστάσεις διαπυημένου αποστήματος» – Η κριτική για τροπολογία της κυβέρνησης και οι «λαϊκοί παπάδες»

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Θα δείτε πράγματα να συμβαίνουν» αν οι ΗΠΑ δεν είναι ικανοποιημένες με τις αποφάσεις του Πούτιν για την Ουκρανία

1 / 3