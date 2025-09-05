Νέες… σκοτούρες με τον εκλογικό νόμο

Η στήλη έχει φροντίσει εδώ και καιρό να σας ενημερώσει ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, παρά την τεράστια πίεση που δέχεται ακόμα και από στενούς συνεργάτες του, δεν ενδίδει στις… σειρήνες που τον καλούν να αλλάξει τον εκλογικό νόμο.

Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι ο Μητσοτάκης θα κλείσει οριστικά το θέμα το μεσημέρι της Κυριακής στη διάρκεια της καθιερωμένης του συνέντευξης στο πλαίσιο της ΔΕΘ, απ’ όπου και θα διαβεβαιώσει ότι ο εκλογικός νόμος δεν αλλάζει.

Ωστόσο, άλλες πληροφορίες λένε ότι όσοι εντός κυβέρνησης και κόμματος θεωρούν ότι η αλλαγή στον εκλογικό νόμο είναι επιβεβλημένη, αν ο Μητσοτάκης εννοεί τα όσα λέει περί «σταθερότητας», θα συνεχίζουν να πιέζουν με δημόσιες και με… όχι και τόσο δημόσιες τοποθετήσεις.

Και να που το κυβερνών κόμμα απέκτησε κι άλλη μια σκοτούρα…

