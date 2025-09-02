ΔΕΘ: Κλείνει τα σενάρια για πρόωρες εκλογές και αλλαγή εκλογικού νόμου ο Μητσοτάκης, εν μέσω πιέσεων «γαλάζιων» βουλευτών

Κυβερνητικά στελέχη διαβεβαίωναν χθες ότι ο πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη θα κλείσει όλα τα σενάρια που τον θέλουν να σκέπτεται την αλλαγή του εκλογικού νόμου και την προσφυγή σε πρόωρες εκλογές.

Η άποψη αυτή έφερε πολλά ερωτηματικά αφού η πλειοψηφία των στελεχών του κυβερνώντος κόμματος θεωρεί ότι η μοναδική λύση για την επιβίωση της ΝΔ – δεδομένου ότι απέχει πολύ από την αυτοδυναμία – είναι η αλλαγή του εκλογικού νόμου.

Ο πρωθυπουργός, ωστόσο, εμφανίζεται να επιμένει ότι δεν μπορεί να αλλάξει τον νόμο γιατί κάτι τέτοιο θα έδειχνε πολιτική αδυναμία και τα αποτελέσματα θα ήταν αντίθετα από αυτά που περίμενε το Μέγαρο Μαξίμου.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μάλιστα, εμφανίστηκε πριν από μερικές μέρες να λέει ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης μού έχει πει κατ’ επανάληψη αυτά που έχει πει και σε συνεντεύξεις, ότι δηλαδή ο στόχος του είναι να πάμε σε εκλογές αργά την άνοιξη του 2027 με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο».

Όπως υποστηρίζουν κάποιοι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πρέπει να μελετήσει καλά τα σενάρια που δείχνουν την ΝΔ να κινείται στα όρια του 20%, καθώς κανείς δεν μπορεί να διαβεβαιώσει την ηγεσία του κόμματος τους ότι θα προκύψει κυβερνητική συνεργασία με κάποιο άλλο κόμμα.

Στελέχη της ΝΔ υποστηρίζουν ωστόσο ότι κανείς – παρά τα όσα λέγονται – δεν μπορεί να αποκλείσει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάτω από την πίεση της ΚΟ θα αναθεωρήσει την άποψη του και θα δεχθεί κάποιο από τα σενάρια που θέλουν την αλλαγή του εκλογικού νόμου.

Και αυτό γιατί οι βουλευτές της ΝΔ συνεχίζουν να πιέζουν το Μέγαρο Μαξίμου ότι κάτι πρέπει να γίνει καθώς η κατάσταση που αντιμετώπισαν από τους πολίτες μέσα στις καλοκαιρινές διακοπές ήταν ιδιαίτερα αποκαρδιωτική.

Όπως λένε τα κυβερνητικά στελέχη, οι περισσότεροι πολίτες γκρίνιαζαν, κάνοντας λόγο για τις οικονομικές δυσκολίες, ενώ αξιολογούσαν την ακρίβεια ως το πρώτο και σημαντικό πρόβλημα. Οι βουλευτές εμφανίζονται απογοητευμένοι, καθώς λένε ότι πολύ δύσκολα μπορεί να αλλάξει το κλίμα ακόμα και μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στην ΔΕΘ. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει αφήσει βαθύ το στίγμα του στο κυβερνών κόμμα, ενώ οι περισσότεροι πολίτες θεωρούν ότι ακόμα και τα μέτρα που θα εξαγγείλει στην ΔΕΘ ο πρωθυπουργός θα είναι «ασπιρίνες».

Θεωρούν, λοιπόν, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πρέπει να επεξεργαστεί όλα τα σενάρια για την αλλαγή του εκλογικού νόμου, αφού με τον ισχύοντα νόμο και με τα κόμματα που υπάρχουν στην Βουλή πολύ δύσκολα θα βρεθεί κόμμα που θα συνεργαστεί με την ΝΔ .

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, εξέφρασε μάλιστα την άποψη ότι «το όριο εισόδου στη Βουλή πρέπει να αυξηθεί» και «αυτό είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει».

Ακόμα, κάποιοι συνεχίζουν να συζητούν το σενάριο για αύξηση του ορίου εισόδου στο 5% παρά τους κινδύνους που εμπεριέχει. Σε ό,τι αφορά το σενάριο αποσύνδεσης της επίτευξης αυτοδυναμίας από το ποσοστό των εκτός Βουλής κομμάτων, αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο να γίνει, καθώς θα έφερνε σοβαρές αντιδράσεις, αφού ο πήχης της αυτοδυναμίας θα έπεφτε σχεδόν στο 30%.

