Εκλογικός νόμος: «Στα δύο» κυβέρνηση και ΝΔ και… στη μέση ο Μητσοτάκης

Έστω κι αν η πρώτη δημοσκόπηση μετά την καλοκαιρινή περίοδο δεν θεωρείται ιδιαίτερα ενδεικτική – για προφανείς λόγους – εντούτοις, η μεγάλη πτώση που καταγράφει στη μέτρηση η ΝΔ θορύβησε πολύ κόσμο σε κυβέρνηση και κόμμα και επανέφερε με μεγάλη ένταση το αίτημα για παρέμβαση στον εκλογικό νόμο.

Όπως ήδη έχει γράψει το topontiki.gr, για το ζήτημα υπάρχουν δύο σχολές σκέψης στην κυβέρνηση και στο κόμμα:

· Η μία πλευρά υπογραμμίζει ότι – ειδικά αν από τις επόμενες δημοσκοπήσεις φανεί ότι τα νούμερα… δεν βγαίνουν – τότε μια παρέμβαση στον εκλογικό νόμο που θα κάνει πιο εύκολη την αυτοδυναμία είναι επιβεβλημένη, για να αποτραπεί πολιτική αστάθεια στη χώρα. «Δεν είμαστε Βέλγιο», τονίζουν κάποιοι από τους υποστηρικτές αυτής της θέσης.

· Από την άλλη, υπάρχουν στελέχη που εκτιμούν ότι μια παρέμβαση στον εκλογικό νόμο θα εκληφθεί από τους πάντες ως σημάδι αδυναμίας και ηττοπάθειας, αλλά και ως προσπάθεια της κυβέρνησης να «κάνει παιχνίδια» με τη λαϊκή βούληση. «Παραμένουμε πρώτο κόμμα, δεν υπάρχει κάποιος που να μας απειλεί και έχουμε σχεδόν δύο χρόνια για να πείσουμε ότι παραμένουμε η καλύτερη επιλογή για τη διακυβέρνηση του τόπου», τονίζουν.

Αυτό, grosso modo, είπε και ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ: ο Θάνος Πλεύρης τόνισε ότι «δεν είναι να κάνουμε έναν εκλογικό νόμο που να λες ότι με οποιοδήποτε ποσοστό κάποιος κάνει κυβέρνηση. Η σταθερότητα παράγεται περισσότερο όταν πείσεις τους πολίτες», υπενθυμίζοντας, μάλιστα, ότι «στον εκλογικό χρόνο του 2023 ο πρωθυπουργός επέλεξε να πείσει τους πολίτες και πήραμε ποσοστό που δεν το περίμεναν. Το βασικό που έχει ξεκαθαρίσει ο πρωθυπουργός είναι ότι δεν υπάρχει θέμα αλλαγής εκλογικού νόμου».

Τι λέει, όμως, για όλα αυτά ο Κυριάκος Μητσοτάκης; Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι, παρά τις εισηγήσεις – σε βαθμό… πίεσης – που δέχεται για αλλαγές στον εκλογικό νόμο, προς το παρόν παραμένει αμετακίνητος στη θέση του κατά μιας τέτοιας κίνησης, για λόγους που έχει εξηγήσει πλειστάκις στο παρελθόν. Ωστόσο, λένε οι ίδιες πληροφορίες, ο πρωθυπουργός ακούει και όσους υποστηρίζουν την αλλαγή του εκλογικού νόμου – δηλαδή, δεν «κόβει μαχαίρι» την όλη συζήτηση, έστω κι αν φέρεται να απορρίπτει τέτοιες εισηγήσεις.

Πάντως, έχει τη σημασία του το γεγονός ότι ο Κ. Μητσοτάκης, χθες από τη Θεσσαλονίκη, κατά την παρουσίαση του πακέτου των έργων στη συμπρωτεύουσα, έκανε εκ νέου αναφορά στην ανάγκη πολιτικής σταθερότητας στη χώρα, λέγοντας ότι «στη Γαλλία, υπάρχει μια βαθιά πολιτική και οικονομική κρίση. Οι δύο κρίσεις αυτές είναι αλληλένδετες: από τη μία ένα κατακερματισμένο πολιτικό σύστημα, το οποίο δεν μπορεί να καταλήξει σε καμία συναίνεση, και από την άλλη μία οικονομία η οποία παράγει όχι πλεονάσματα, αλλά μεγάλα ελλείμματα, τα οποία και υποχρεούται να τιθασεύσει μέσα από σκληρά μέτρα λιτότητας. Σε αντίστοιχες θέσεις βρίσκονται και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, χώρες οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος».

«Σε αυτή, λοιπόν, τη συγκυρία, η Ελλάδα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να μπορεί να παράγει όχι απλά πρωτογενή, αλλά και πραγματικά πλεονάσματα, τα οποία μας δίνουν τη δημοσιονομική δυνατότητα να μη συζητούμε για αυξήσεις αλλά για μειώσεις φόρων και να μη συζητούμε για περικοπές δαπανών αλλά για αυξήσεις δαπανών», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι «αυτή είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα σε αντιπαραβολή με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τονίζει για ακόμα μία φορά τη μεγάλη – θα έλεγα, καθοριστική – σημασία της έννοιας της πολιτικής σταθερότητας και της δυνατότητας μιας κυβέρνησης μονοκομματικής να προχωρά απρόσκοπτα στην υλοποίηση του προγράμματός της».

Για πολλούς η αναφορά του πρωθυπουργού στην ανάγκη πολιτικής σταθερότητας και μονοκομματικών κυβερνήσεων ερμηνεύεται διττά:

· Από τη μία, ένα μήνυμα προς τους πολίτες – ειδικά όσους είναι απογοητευμένοι ή δυσαρεστημένοι με την κυβέρνηση – ότι η ψήφος τους μπορεί να έχει ολέθρια αποτελέσματα για τη χώρα (το γνωστό δίλημμα «σταθερότητα ή χάος») και

· Από την άλλη ως μια «χαραμάδα» για ενδεχόμενη αλλαγή στον εκλογικό νόμο, αν η εικόνα από τις μετρήσεις δείχνει αδυναμία σχηματισμού αυτοδύναμης κυβέρνησης, καθώς εκτιμάται ότι η ΝΔ δύσκολα θα βρει στην αντιπολίτευση κόμμα που θα θέλει να συμμετάσχει σε κυβέρνηση συνεργασίας.

Πάντως, εκτιμάται ότι μια πιο σαφή εικόνα για το θέμα θα υπάρξει μετά τα όσα θα πει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

Διαβάστε επίσης:

ΥΠΕΞ: Καταδικάζουμε απερίφραστα τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο

Τουρκία: Οι αρχές δεν επέτρεψαν στον Δούκα και σε άλλους ευρωπαίους δημάρχους να επισκεφθούν τον Ιμάμογλου στη φυλακή (photos)

Θεοδώρα Τζάκρη για την κρίση στη Μονή Σινά: «Μια ακόμη απόδειξη της ανικανότητας και της ανεπάρκειας της κυβέρνησης»