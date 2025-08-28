Θεοδώρα Τζάκρη για την κρίση στη Μονή Σινά: «Μια ακόμη απόδειξη της ανικανότητας και της ανεπάρκειας της κυβέρνησης»

«Τις τελευταίες ημέρες, η Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά βιώνει μια πρωτοφανή κρίση» αναφέρει η Θεοδώρα Τζάκρη σχολιάζοντας τα τεκταινόμενα στη Μονή Σινά.

«Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός επέστρεψε στη Μονή, μετά από προσπάθεια ομάδας μοναχών να τον καθαιρέσουν με αντικανονικές διαδικασίες, ακόμη και με σωματική βία. Οι εν λόγω μοναχοί εκδιώχθηκαν από τον χώρο, αλλά παραμένουν έξω από την πύλη, συνεχίζοντας να προκαλούν αναταραχή.

Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός, επικαλούμενος τη νομιμότητα και την προστασία της Ιεράς Μονής, ζήτησε την παρέμβαση των κυβερνήσεων Ελλάδας και Αιγύπτου, προειδοποιώντας μάλιστα ότι κινδυνεύει η ζωή του. Παρά την κρισιμότητα της κατάστασης, η ελληνική κυβέρνηση απέτυχε να διαχειριστεί έγκαιρα και αποτελεσματικά το ζήτημα, επιτρέποντας να διογκωθεί και να αποκτήσει διεθνείς διαστάσεις.

Η αδράνεια αυτή αποτελεί μία ακόμη απόδειξη της ανεπάρκειας και της ανικανότητας της κυβέρνησης να χειριστεί λεπτά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Μια κυβέρνηση σε αποδρομή αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά αδύναμη να ανταποκριθεί στις ευθύνες της, αφήνοντας την Ιερά Μονή Σινά εκτεθειμένη σε πρωτοφανείς απειλές.

Το ζήτημα δεν είναι «τοπικό». Αγγίζει την ιστορική μνήμη, την εκκλησιαστική τάξη και την διεθνή εικόνα της χώρας μας. Καλούμε την κυβέρνηση να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες ώστε να διασφαλιστεί η ομαλότητα και να προστατευτεί η Μονή Σινά, αυτό το παγκόσμιο θρησκευτικό και πολιτιστικό μνημείο», καταλήγει η κα Τζάκρη.

