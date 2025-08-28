search
ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 19:52
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.08.2025 19:01

Θεοδώρα Τζάκρη για την κρίση στη Μονή Σινά: «Μια ακόμη απόδειξη της ανικανότητας και της ανεπάρκειας της κυβέρνησης»

28.08.2025 19:01
THEODORA_TZAKRI

«Τις τελευταίες ημέρες, η Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά βιώνει μια πρωτοφανή κρίση» αναφέρει η Θεοδώρα Τζάκρη σχολιάζοντας τα τεκταινόμενα στη Μονή Σινά.

«Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός επέστρεψε στη Μονή, μετά από προσπάθεια ομάδας μοναχών να τον καθαιρέσουν με αντικανονικές διαδικασίες, ακόμη και με σωματική βία. Οι εν λόγω μοναχοί εκδιώχθηκαν από τον χώρο, αλλά παραμένουν έξω από την πύλη, συνεχίζοντας να προκαλούν αναταραχή.

Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός, επικαλούμενος τη νομιμότητα και την προστασία της Ιεράς Μονής, ζήτησε την παρέμβαση των κυβερνήσεων Ελλάδας και Αιγύπτου, προειδοποιώντας μάλιστα ότι κινδυνεύει η ζωή του. Παρά την κρισιμότητα της κατάστασης, η ελληνική κυβέρνηση απέτυχε να διαχειριστεί έγκαιρα και αποτελεσματικά το ζήτημα, επιτρέποντας να διογκωθεί και να αποκτήσει διεθνείς διαστάσεις.

Η αδράνεια αυτή αποτελεί μία ακόμη απόδειξη της ανεπάρκειας και της ανικανότητας της κυβέρνησης να χειριστεί λεπτά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Μια κυβέρνηση σε αποδρομή αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά αδύναμη να ανταποκριθεί στις ευθύνες της, αφήνοντας την Ιερά Μονή Σινά εκτεθειμένη σε πρωτοφανείς απειλές.

Το ζήτημα δεν είναι «τοπικό». Αγγίζει την ιστορική μνήμη, την εκκλησιαστική τάξη και την διεθνή εικόνα της χώρας μας. Καλούμε την κυβέρνηση να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες ώστε να διασφαλιστεί η ομαλότητα και να προστατευτεί η Μονή Σινά, αυτό το παγκόσμιο θρησκευτικό και πολιτιστικό μνημείο», καταλήγει η κα Τζάκρη.

Διαβάστε επίσης:

Κόντρα στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη μετάβαση στην ΑΑΔΕ

Προκριματική μάχη κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ ενόψει ΔΕΘ για τον 13ο μισθό

«Πυρά» Κωνσταντοπούλου σε Τσίπρα: «Το νέο κόμμα του θα λέγεται “το λαγούμι”» – Εκτιμά εκλογές το 2025 λόγω… ΟΠΕΚΕΠΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fotia komotini 8876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Ήφαιστο Κομοτηνής – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα, σηκώθηκαν αεροσκάφη (Video)

lanthimos-stooun-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

O Γιώργος Λάνθιμος και η Έμα Στόουν στη Βενετία για την παγκόσμια πρεμιέρα του «Bugonia»

ypex_0211_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ: Καταδικάζουμε απερίφραστα τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο

patra fotia 7765- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Φιάσκο η σύλληψη και προφυλάκιση των δύο νεαρών για εμπρησμό – Και δεύτερο πόρισμα της Πυροσβεστικής τους δικαιώνει

charis_doukas_2808_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρκία: Οι αρχές δεν επέτρεψαν στον Δούκα και σε άλλους ευρωπαίους δημάρχους να επισκεφθούν τον Ιμάμογλου στη φυλακή (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
panepistimiou_erga_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας για Πανεπιστημίου: «Είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε»

xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

bettymaggira_ndp
LIFESTYLE

Η Μπέττυ Μαγγίρα στηρίζει Βουλαρίνο: «Πέσατε να τον φάτε, μετά μην παραπονιέστε ότι δεν υπάρχει σάτιρα»

Θήβα: Αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε εργοστάσιο αφήνει στο δρόμο 70 οικογένειες - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 19:51
fotia komotini 8876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Ήφαιστο Κομοτηνής – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα, σηκώθηκαν αεροσκάφη (Video)

lanthimos-stooun-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

O Γιώργος Λάνθιμος και η Έμα Στόουν στη Βενετία για την παγκόσμια πρεμιέρα του «Bugonia»

ypex_0211_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ: Καταδικάζουμε απερίφραστα τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο

1 / 3