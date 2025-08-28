search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

28.08.2025 18:51

Κόντρα στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη μετάβαση στην ΑΑΔΕ

28.08.2025 18:51
Σε αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση ήρθε στη Βουλή ο Κώστας Τσιάρας για την τροπολογία που προβλέπει την ανάθεση, προσωρινά, των αρμοδιοτήτων του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ στον γενικό διευθυντή Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, Γιάννη Καββαδά.

«Η προσωρινή ανάθεση αρμοδιοτήτων στον γενικό διευθυντή τεχνικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ γίνεται ώστε να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη λειτουργία του Οργανισμού και να συνεχιστούν χωρίς καθυστερήσεις οι πληρωμές ενισχύσεων», είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και πρόσθεσε ότι «η 31η Δεκεμβρίου είναι το ορόσημο της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ» και μέχρι τότε «χρειάζεται σταθερότητα για να μην υπάρξει κανένα κενό σε μια κρίσιμη περίοδο».

Με την ίδια ρύθμιση απαγορεύεται προσωρινώς, μέχρι τις 31.12.2025, η μετάταξη, απόσπαση και μετακίνηση υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι μετακινήσεις στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Απαγορεύεται η μετακίνηση υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γίνεται για να μην υπάρξει προηγούμενο όπως αυτό με την Τυχεροπούλου. Θέλετε να συνεχίσετε τη συγκάλυψη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε τι αποσκοπεί αυτή η απαγόρευση μέχρι 31/12;» ήταν το ερώτημα που έθεσε νωρίτερα ο Αλεξανδρος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας με τον Κώστα Τσιάρα να απαντά ότι «υπάρχει σημαντικός αριθμός υπαλλήλων που θέλουν να φύγουν. Ποιος θα κάνει τότε τις πληρωμές;» διερωτήθηκε ο κ. Τσιάρας.

