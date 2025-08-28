Φάμελλος για ν/σ Λιβάνιου: «Φέρνετε έναν “πειθαρχικό μπαμπούλα” για να στήσετε κομματικούς μηχανισμούς και να κουκουλώνονται τα σκάνδαλα»

Για ενίσχυση του κομματικού κράτους, μέσα από το νομοσχέδιο για το νέο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων, κατηγόρησε ο Σωκράτης Φάμελλος την κυβέρνηση από το βήμα της Βουλής αλλά και τον υπουργό Εσωτερικών Θ. Λιβάνιο.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για «πειθαρχικό μπαμπούλα» που στόχο έχει δημόσιους υπαλλήλους που δε θα μιλάνε και θα σκύβουν το κεφάλι ώστε να μπορούν να στήνονται κομματικοί μηχανισμοί και να κουκουλώνονται τα σκάνδαλα. Κατηγόρησε δε την κυβέρνηση ότι επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό με στρατιές μετακλητών, οι οποίοι είπε – επικαλούμενος στοιχεία του κοινοβουλευτικού ελέγχου – είναι κατά 46% περισσότεροι από εκείνους που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ειδικότερα, σε σχέση με το νομοσχέδιο του υπουργείο ο Εσωτερικών ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε ότι αυτό «δεν υπηρετεί τον στόχο της ισχυρής Πολιτείας που έχουμε ανάγκη». Είπε επίσης ότι δεν αποτελεί καν μεταρρύθμιση – που πράγματι έχει ανάγκη η δημόσια Διοίκηση – αλλά αποτελεί «μια οπισθοχώρηση, επιφανειακή και δόλια». Ο κ. Λιβάνιος, είπε, «φέρνει ένα νομοθέτημα το οποίο έχει μέσα επικοινωνιακά αλλά τιμωρητικά εργαλεία, που πάνε την Ελλάδα πάρα πολλά χρόνια πίσω, στην περίοδο της ΕΡΕ. Τέτοια εργαλεία εισάγει, αυταρχικά, τιμωρητικά εργαλεία, στημένα κομματικά και μετά μας μιλάνε για αριστεία».

Ειρωνευόμενος την κυβέρνηση σημείωσε: «Έχετε αριστεία και επιτελικότητα στα σκάνδαλα, στη διαφθορά, στο ρουσφέτι, στην προπαγάνδα, στη διαπλοκή».

Συνεχίζοντας την κριτική στο νομοσχέδιο ανέφερε πως πρόκειται για «νομοθέτημα που τιμωρεί όποιον σηκώσει ανάστημα. Λέει στα νέα παιδιά “συμβιβάσου”, “βολέψου, γιατί αλλιώς θα πας πειθαρχικό”. Το ίδιο περάσανε λίγο πριν κλείσει η Βουλή στα πανεπιστήμια, το ίδιο έχουν περάσει στην εργατική νομοθεσία, το ίδιο κάνουν στους δήμους, το ίδιο κάνουν στον πολιτισμό, “δε θα είσαι στα κονδύλια, αν δε σκύψεις το κεφάλι”, έτσι δίνονται οι επιδοτήσεις».

«Αυτό επιφυλάσσει η κυβέρνηση στη νέα γενιά της Ελλάδας», είπε και επιτέθηκε στον υπουργό λέγοντας πως και ο ίδιος υπηρετεί αυτό το σχέδιο. «Δυστυχώς έχετε και προσωπική ευθύνη, υπήρχαν δήμοι οι οποίοι τιμωρήθηκαν, και στο ταμείο Ανάκαμψης και στον Φιλόδημο, μπορεί να ήταν προηγούμενοι υπουργοί, αλλά ήταν στην Αυτοδιοίκηση και το ξέρω πολύ καλά, όπως ξέρω πολύ καλά και τα άλλα σκάνδαλα της αυτοδιοίκησης που ερευνά τώρα η Ευρωπαία Εισαγγελέας και θα σας έρθουν σε λίγο καιρό. Και εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συμβάλει στην αποκάλυψη σκανδάλων και είναι σκάνδαλα νέας δημοκρατίας. Και εμπλέκεται και η Αυτοδιοίκηση πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια».

Αναφερόμενος στη συνέχεια στους μετακλητούς κατήγγειλε την κυβέρνηση ότι «αυτό που κάνετε είναι αυξάνει τον αριθμό των μετακλητών, και πως μάλιστα από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο προκύπτει ότι σε σχέση με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι 46% περισσότεροι». «Επιβαρύνετε ή όχι τον κρατικό προϋπολογισμό με μετακλητούς; Στόχος σας είναι το λειτουργικό και συμμαζεμένο κράτος; Όχι, στόχος σας είναι το κράτος λάφυρο».

Στόχος της ΝΔ, συνέχισε, είναι ένας να ενισχύσουν το κομματικό κράτος, να εξυπηρετήσουν τα γαλάζια παιδιά με ένα και μοναδικό προσόν, την κομματική ταυτότητα.

«Και δυστυχώς κ. Λιβάνιε το υπηρετείτε κι εσείς», είπε απευθυνόμενος στον υπουργό. «Ο λόγος που περνάτε το νομοσχέδιο είναι να στήσετε μηχανισμούς για να κουκουλώνονται τα σκάνδαλα. Γι’ αυτό στρέφεστε με μένος κατά των δημοσίων υπαλλήλων, για να σκύβουν το κεφάλι και να μη μιλάνε, να κουκουλώνονται σκάνδαλα, να γίνονται διορισμοί να γίνονται αναθέσεις, αυτό θέλετε». Ενώ υπάρχει πειθαρχικό δημοσίων υπαλλήλων, είπε, «δημιουργούν ένα “πειθαρχικό μπαμπούλα” για να σκύβουν το κεφάλι οι δημόσιοι υπάλληλοι» που περιλαμβάνει την ποινές για την άρνηση στην αξιολόγησή «τους», με τους δικούς τους επιτετραμμένους, γενικότερα προβλέπει ότι οι ποινές και τα πρόστιμα διογκώνονται, μεταβάλει και τη σύσταση των ελεγκτικών οργάνων με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καμία εγγύηση αμεροληψίας.

