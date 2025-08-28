«Πυρά» κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε σε συνέντευξή της στο Open η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή την πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε ο πρώην πρωθυπουργός στη «Le Monde». Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιτέθηκε και στην κυβέρνηση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, προβλέποντας, πως θα έχουμε εκλογές μέσα στο 2025.

Σχολιάζοντας τα λεγόμενα του πρώην πρωθυπουργού, η κ. Κωνσταντοπούλου ανέφερε πως «δεν έχει εμφανιστεί στη Βουλή τα τελευταία δύο χρόνια και δύο μήνες, δεν έχει κάνει καμία ομιλία, αλλά εισπράττει κανονικά την αποζημίωση. Κάνει ζωάρα και φαίνεται ότι δεν του φτάνουν ούτε αυτά. Όταν λέει ότι του λείπει η πολιτική, εννοεί ότι του λείπουν τα φράγκα της εξουσίας, τα οποία αγάπησε τόσο πολύ», προσθέτοντας σε άλλο σημείο πως το κόμμα που μπορεί να φτιάξει ο Τσίπρας, θα λέγεται «Το λαγούμι»!

Όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα και τη βουλευτική του ιδιότητα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι ο πρώην πρωθυπουργός είναι βουλευτής Πειραιά και αναφέρθηκε στο περιστατικό στην Αίγινα με μία γυναίκα να χάνει τη ζωή της την ώρα που περίμενε το ασθενοφόρο. «Στην περιφέρειά του πέθανε μία γυναίκα, άφαντος ο Τσίπρας… Είναι πάρα πολύ σαφές ότι ο κύριος Τσίπρας βλέπει την πολιτική σαν μπίζνες».

Στην ερώτηση εάν είναι βαρείς οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου, απάντησε πως «είναι πολύ βαρύ πως αυτός ο τύπος παραμένει στη Βουλή ενώ δεν προσφέρει κανένα έργο».

Σε άλλο σημείο, μίλησε για την εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε, ζητώντας διευκρινίσεις για τη διαδικασία της επιστολικής ψήφου. «Πρέπει να κατατεθεί νέα πρόταση για προανακριτική επιτροπή και θα τη στηρίξουμε, αν υπάρξει και από το ΠΑΣΟΚ ή από τα υπόλοιπα κόμματα. Υπάρχουν θέματα που πρέπει να μας συμπαρατάσσουν στον τομέα της αντιπολίτευσης», είπε.

Μάλιστα, εκτίμησε ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρες εκλογές μέσα στο 2025. «Πιστεύω ότι ο κ. Μητσοτάκης θα διαλύσει τη Βουλή και θα προσφύγει στις κάλπες» είπε, εξαπολύοντας βέλη και κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, λέγοντας: «Δεν πάει ούτε τουαλέτα βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας χωρίς να το ξέρει ο Μητσοτάκης και δεν πάει ούτε μέχρι το περιστύλιο της Βουλής αν δεν πάρει την άδεια του Μητσοτάκη».

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης από Θεσσαλονίκη: Δίνει 120 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση της ΔΕΘ, λέει «όχι» σε ξενοδοχείο

Χαρίτσης για το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων: «Στρατηγική επιλογή της ΝΔ η διάλυση του Δημοσίου»

Κουτσούμπας για ΔΕΘ: «Παροχές» θα είναι περισσεύματα από το μεγάλο φαγοπότι