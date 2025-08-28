Χαρίτσης για το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων: «Στρατηγική επιλογή της ΝΔ η διάλυση του Δημοσίου»

Για στρατηγική επιλογή διάλυσης του Δημοσίου, κατήγγειλε την κυβέρνηση ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας στην Ολομέλεια επί του νομοσχεδίου για την Αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων.

Ειδικότερα, τόνισε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει τη στρατηγική διάλυσης του Δημοσίου, στοχεύοντας στη φίμωση και στον εκφοβισμό των εργαζομένων. Όπως επισήμανε, η Βουλή «έκλεισε τον Ιούλιο με ένα νομοσχέδιο που περιείχε Ποινικό Κώδικα και διαγραφές φοιτητών» και «ανοίγει σήμερα με ένα νομοσχέδιο που ποινικοποιεί τη συνδικαλιστική, κοινωνική και πολιτική δράση των δημοσίων υπαλλήλων, θεσπίζει νέα πειθαρχικά αδικήματα και ανοίγει τον δρόμο για απολύσεις».

Ο κ. Χαρίτσης τόνισε ότι «η κυβέρνηση δεν λειτουργεί από εμμονή, αλλά από στρατηγική επιλογή: να διαλύσει το Δημόσιο ώστε να δώσει χώρο στα ιδιωτικά συμφέροντα». Επισήμανε μάλιστα την αντίφαση: ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι στοχοποιούνται, οι υπουργοί της κυβέρνησης απολαμβάνουν ασυλία «για τα σκάνδαλα των Τεμπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές». Και όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «μια κυβέρνηση παραγωγής σκανδάλων, όπως η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μόνο με επιβολή ομερτά μπορεί να λειτουργήσει».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, το νομοσχέδιο προβλέπει απολύσεις όχι για ποινικά αδικήματα, αλλά επειδή οι υπάλληλοι αντιστέκονται σε μια «ψευδεπίγραφη αξιολόγηση», εξοβελίζει τους αιρετούς και τους δικαστικούς από τα πειθαρχικά συμβούλια, αμφισβητεί το τεκμήριο αθωότητας και καταπατά στοιχειώδη δικαιώματα. «Στόχος είναι η φίμωση όσων υπερασπίζονται το δημόσιο συμφέρον – όπως στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ ή των εκπαιδευτικών που διώκονται επειδή ασκούν το δικαίωμά τους στην αποχή», υπογράμμισε.

Ο κ. Χαρίτσης ανέδειξε ότι «αντί να συζητάμε την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, μέτρα για τη στεγαστική κρίση ή την ένταξη των γιατρών του ΕΣΥ στα βαρέα και ανθυγιεινά», η κυβέρνηση νομοθετεί αυταρχικά μέτρα που καταστρέφουν τον κοινωνικό ιστό. Παράλληλα κατήγγειλε και το εργασιακό νομοσχέδιο της Νίκης Κεραμέως, που όπως είπε «οδηγεί σε 13ωρη εργασία, απλήρωτες υπερωρίες, συμβάσεις μηδενικών ωρών και εργοδοτική ασυδοσία», με στόχο «εργαζόμενους άβουλους και εξαντλημένους».

Για τη μεταναστευτική πολιτική, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς σημείωσε ότι η κυβέρνηση ακολουθεί «την πλέον ακροδεξιά ατζέντα», κυνηγώντας όχι μόνο τους πρόσφυγες και τους μετανάστες αλλά και τις ΜΚΟ που υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους. «Ποιους θα αφήσετε να κάνουν τη δουλειά τους; Μόνο τους χειροκροτητές και τους κολαούζους;», διερωτήθηκε.

Τέλος, αναφερόμενος στην Παλαιστίνη, ο κ. Χαρίτσης χαρακτήρισε «εφιαλτική» την κατάσταση και υπογράμμισε ότι η μόνη λύση είναι η «επιβολή αποφασιστικών κυρώσεων στο Ισραήλ, τώρα και άμεσα». Κάλεσε τον κ. Μητσοτάκη να ταχθεί με το διεθνές και ανθρωπιστικό δίκαιο και άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι η ομόφωνη απόφαση του 2015 για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους «δεν χρειάζεται επικαιροποίηση, αλλά εφαρμογή».

