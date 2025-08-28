ΣΥΡΙΖΑ: Επανακατάθεση τροπολογίας για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο

Σε επανακατάθεση της τροπολογίας για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο – σε όλες τις κλίμακες – προχώρησε σήμερα η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια, για την αναμόρφωση του πειθαρχικού Δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων. Σύμφωνα με την επιχειρηματολογία του ΣΥΡΙΖΑ, το μέτρο είναι πλήρως κοστολογημένο, ενώ με βάση σχετική έκθεση του ΓΛΚ προκύπτει ότι ο δημοσιονομικός χώρος υπάρχει για όλα τα έτη έως το 2028 και άρα δεν χρειάζεται λήψη επιπλέον οικονομικών μέτρων.

Ειδικότερα η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει πως «σύμφωνα με τη σχετική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ο δημοσιονομικός χώρος υπάρχει για όλα τα έτη μέχρι και το 2028, συνεπώς δεν χρειάζεται να ληφθούν επιπλέον οικονομικά μέτρα».

Επιπλέον, τονίζει ότι «ενώ η χώρα μας έχει βγει από τα μνημόνια ήδη από το 2019, η κυβέρνηση της ΝΔ, σε αντίθεση με ό,τι έπραξαν κυβερνήσεις χωρών οι οποίες βίωσαν ανάλογη οικονομική κρίση, αρνείται να συζητήσει το ενδεχόμενο αποκατάστασης της μισθολογικής απώλειας των δημοσίων υπαλλήλων».

Συνεπώς, κατά το σκεπτικό που περιλαμβάνει στην αιτιολογική του έκθεση ο ΣΥΡΙΖΑ «η διατήρηση της κατάργησής τους επί 13 χρόνια μετά την νομοθέτηση του Ν.4093/2012 στερείται παντελώς δημοσιονομικής, πολιτικής, κοινωνικής και συνταγματικής νομιμοποίησης. Ταυτόχρονα, η περικοπή των δώρων στο Δημόσιο αντίκειται και στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2041/2022/ΕΕ περί επαρκών κατώτατων μισθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Η τροπολογία, τέλος, κατά τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «απαντά σε μια δεδομένη κοινωνική ανάγκη καθώς τα δώρα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των συνολικών αποδοχών των εργαζομένων και των συνταξιούχων και δεν συνιστούν δωρεά ή φιλοδώρημα, αλλά δικαίωμα που απορρέει από την εργασία τους. Η καταβολή των δώρων θα έχει σημαντική επίδραση στην ενίσχυση των τοπικών οικονομιών αλλά και της εθνικής οικονομίας στο σύνολό της».

Διαβάστε επίσης:

Σφοδρή αντιπαράθεση για το νομοσχέδιο πειθαρχικού δικαίου στο δημόσιο – «Εργαλείο φίμωσης και εκφοβισμού» λέει η αντιπολίτευση

Μπαράζ επαφών Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη ενόψει ΔΕΘ – Συναντήθηκε με βουλευτές της πόλης, και τους πρυτάνεις των πανεπιστημίων

Τι απαντάει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στον Κύρτσο για το σκάνδαλο της Novartis