ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

28.08.2025 12:45

Σφοδρή αντιπαράθεση για το νομοσχέδιο πειθαρχικού δικαίου στο δημόσιο – «Εργαλείο φίμωσης και εκφοβισμού» λέει η αντιπολίτευση

28.08.2025 12:45
vouli_2307_1920-1080_new

Σφοδρά πυρά από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης δέχεται στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο καταγγέλλεται ως εργαλείο φίμωσης, εκφοβισμού και πλήρους ελέγχου. 

«Αντί να ενισχύει την εύρυθμη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, καλλιεργεί κλίμα σιωπής και υποταγής, λειτουργώντας εκφοβιστικά, ιδιαίτερα απέναντι σε όσους αποκαλύπτουν σκάνδαλα και καταγγέλλουν αδιαφάνεια», ανέφερε από το ΠΑΣΟΚ ο Παύλος Χρηστίδης, ενώ ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για «έναν έκδηλο αυταρχισμό που γυρίζει τη Δημόσια Διοίκηση σε σκοτεινές εποχές που η κοινωνία θέλει να αφήσει πίσω της».

Ιδιαίτερα οξύς υπήρξε ο Γιάννης Δελής του ΚΚΕ που μίλησε για νομοσχέδιο «κανονικό βούρδουλα για τους εργαζόμενους». Από την Ελληνική Λύση ο Βασίλης Γραμμένος έκανε λόγο για «πειθαρχικό φίμωτρο που επιβάλλεται στους δημοσίους υπαλλήλους, με στόχο να τους καταστήσει πλήρως ελεγχόμενους και υποταγμένους», ενώ η Θεανώ Φωτίου (Νέα Αριστερά), κατήγγειλε «νομοσχέδιο τρομοκράτησης και καταστολής, που μετατρέπει τους υπαλλήλους από λειτουργούς των πολιτών σε συνενόχους μιας κυβέρνησης βουτηγμένης στα σκάνδαλα και τη διαφθορά».

Κατά του νομοσχεδίου τάσσεται η Νίκη με τον Σπύρο Τσιρώνη να αναφέρει ότι «ο πραγματικός του τίτλος θα έπρεπε να είναι “συμμόρφωση και εκφοβισμός των δημοσίων υπαλλήλων”». «Εκτρωματικό», χαρακτήρισε το νομοσχέδιο η Ελένη Καραγεωργοπούλου (Πλεύση Ελευθερίας).

