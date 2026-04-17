ΗΠΑ: Παραιτείται ο Τοντ Λάιονς από διευθυντής της δολοφονικής ICE του Τραμπ – «Εξαίρετος ηγέτης»

Την αποχώρηση του υπηρεσιακού διευθυντή της αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), Τοντ Λάιονς, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Μαρκγουέιν Μάλιν.

Όπως έγινε γνωστό, θα ολοκληρώσει τη θητεία του στις 31 Μαΐου, χωρίς πάντως να έχει γίνει γνωστό ποιος θα τον διαδεχθεί.

Ο Τοντ Λάιονς υπήρξε «εξαίρετος ηγέτης της ICE», ανέφερε ο Μαρκγουέιν Μάλιν μέσω X, ευχόμενος καλή «τύχη στην επόμενη ευκαιρία στην καριέρα του στον ιδιωτικό τομέα».

Director Lyons has been a great leader of ICE and key player in helping the Trump administration remove murderers, rapists, pedophiles, terrorists, and gang members from American communities. He jumpstarted an agency that had not been allowed to do its job for four years. Thanks… — Secretary Markwayne Mullin (@SecMullinDHS) April 17, 2026

Ο Τοντ Λάιονς διορίστηκε υπηρεσιακός επικεφαλής της ICE από τον Ντόναλντ Τραμπ τον Μάρτιο του 2025.

Ο Μάλιν, στον θώκο του μόλις μερικές εβδομάδες, μετά την αποπομπή της προκατόχου του Κρίστι Νόεμ, δεν εξήγησε τον λόγο της αποχώρησης.

Η ομοσπονδιακή αστυνομική υπηρεσία ανέλαβε να διεξαγάγει την εκστρατεία πάταξης της μετανάστευσης που ήθελε ο ρεπουμπλικάνος αρχηγός του κράτους.

Οι μέθοδοι που εφαρμόζει χαρακτηρίζονται βάρβαρες. Οι δολοφονίες στη Μινεάπολη δυο αμερικανών πολιτών που συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις κατά της αντιμεταναστευτικής εκστρατείας, της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι, από σφαίρες ομοσπονδιακών αστυνομικών, τον Ιανουάριο, προκάλεσαν κατακραυγή και έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις στις ΗΠΑ.

