ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 09:12
17.04.2026 07:26

Η κρατική PEMEX πίσω από την τεράστια διαρροή πετρελαίου στον Κόλπο του Μεξικού

Η μεξικανική δημόσια επιχείρηση Petróleos Mexicanos (PEMEX) ανέλαβε χθες, Πέμπτη (16/4), την ευθύνη της για τη διαρροή πολύ μεγάλης ποσότητας πετρελαίου, που μόλυνε παραλίες κατά μήκος του Κόλπου του Μεξικού, τον περασμένο μήνα.

Αρχικά, η κυβέρνηση του Μεξικού είχε αποδώσει το συμβάν σε παράνομη απόρριψη καυσίμων από κάποιο πλοίο, ή σε φυσική διαρροή από κάποιο κοίτασμα.

Όμως χθες ο διευθυντής της PEMEX Βίκτορ Ροδρίγκες παραδέχθηκε ότι η αιτία ήταν διαρροή από πετρελαιαγωγό της εταιρείας, που προκάλεσε πετρελαιοκηλίδες, οι οποίες εντοπίστηκαν σε τεράστια έκταση κατά μήκος της ακτογραμμής μήκους κάπου 600 χιλιομέτρων.

Πρόσθεσε πως βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες απόλυσης τριών τοπικών στελεχών της επιχείρησης, που δεν ανέφεραν, ως όφειλαν, τη διαρροή στον αγωγό.

Ο Ροδρίγκες τόνισε πως διέταξε να διενεργηθεί εσωτερική έρευνα αφού ομάδα επιστημόνων που σχημάτισε η πρόεδρος Κλαούδια Σέινμπαουμ έκανε τη σύνδεση μεταξύ της μόλυνσης και των εγκαταστάσεων της PEMEX.

Πρόσθεσε πως ζήτησε από τους υφισταμένους του δορυφορικές εικόνες και ημερολογιακές καταχωρίσεις της επιχείρησης, που αποκάλυψαν πολλές «παραβάσεις» των κανονισμών, με σημαντικότερες την «απώλεια της μηχανικής ακεραιότητας» και την έλλειψη «επισκευής πετρελαιαγωγού» για την οποία δεν ενημερώθηκε.

Οι αρμόδιοι αρνούνταν «συστηματικά» ότι υπήρχε διαρροή και η βαλβίδα που θα επέτρεπε να σταματήσει δεν έκλεισε παρά οκτώ ημέρες αφού διαπιστώθηκε το πρόβλημα, πρόσθεσε, τονίζοντας πως έχει υποβληθεί μήνυση κατά των υπευθύνων.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

