Το Πακιστάν η χώρα με τη μεγαλύτερη μόλυνση της ατμόσφαιρας το 2025 – Σε ποια θέση είναι η Ελλάδα και οι καθαρότερες πόλεις

Το Πακιστάν ήταν η χώρα με τη μεγαλύτερη ατμοσφαιρική μόλυνση για το 2025 με συγκεντρώσεις των επικίνδυνων μικρών αιωρούμενων σωματιδίων, γνωστών ως PM2.5, έως και 13 φορές υψηλότερες από το επιτρεπόμενο επίπεδο που έχει ορίσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), προκύπτει από έρευνα που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Η ελβετική πλατφόρμα καταγραφής ποιότητας αέρα IQAir ανέφερε στην ετήσια έκθεσή της ότι 13 χώρες και εδάφη διατήρησαν τον περασμένο χρόνο τα PM2.5 στα επίπεδα που ορίζει ο ΠΟΥ κάτω των 5 μικρογραμμαρίων ανά κυβικό μέτρο, από 7 που ήταν το 2024.

Οσον αφορά την Ελλάδα, βρίσκεται στην 67η θέση της λίστας, ανάμεσα σε 143 χώρες, όπου η μόλυνση της ατμόσφαιρας μετρήθηκε στις 62 μονάδες, λίγο πάνω από το επιτρεπτό όριο (50) που έχει ο οργανισμός για τα επιτρεπτά όρια μόλυνσης.

Οι χώρες με την πιο καθαρή ατμόσφαιρα:

Τα πιο σημαντικά ευρήματα της έκθεσης

Συνολικά, 130 από τις 143 χώρες και εδάφη που εξετάστηκαν δεν πληρούσαν τα κριτήρια του ΠΟΥ.

Το Μπανγκλαντές και το Τατζικιστάν βρίσκονταν στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα στον κατάλογο με τις πιο μολυσμένες χώρες.

Το Τσαντ, που στατιστικά ήταν η χώρα με το περισσότερο νέφος το 2024, βρέθηκε στην τέταρτη θέση το 2025, αλλά η μείωση της συγκέντρωσης PM2.5 τον περασμένο χρόνο πιθανόν να οφείλεται σε ελλιπή δεδομένα.

Τον περασμένο Μάρτιο, οι ΗΠΑ, επικαλούμενες περιορισμούς στον προϋπολογισμό τους, διέκοψαν ένα παγκόσμιο πρόγραμμα παρακολούθησης που συνέλεγε στοιχεία για τη μόλυνση από τα κτίρια των πρεσβειών και των προξενείων τους.

Οι 25 πιο μολυσμένες πόλεις του κόσμου βρίσκονταν όλες στην Ινδία, το Πακιστάν και την Κίνα.

Μόνο 14% των πόλεων σε όλο τον κόσμο πληρούσαν τα κριτήρια του ΠΟΥ το 2025, από 17% που ήταν έναν χρόνο νωρίτερα, με τις δασικές πυρκαγιές στον Καναδά να προκαλούν άνοδο στα επίπεδα των PM2.5 στις ΗΠΑ, ακόμη και στην Ευρώπη.

Ανάμεσα στις χώρες που πληρούσαν τα κριτήρια το 2025 ήταν οι Αυστραλία, Ισλανδία, Εσθονία και Παναμάς.

Το Λάος, η Καμπότζη και η Ινδονησία ανέφεραν όλες σημαντικές μειώσεις στα επίπεδα των PM2.5, σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, χάρη στο φαινόμενο Λα Νίνια που συνοδεύεται από υψηλότερα ποσοστά υγρασίας και περισσότερους ανέμους.

Στη Μογγολία η μέση συγκέντρωση των σωματιδίων μειώθηκε κατά 31% στα 17,8 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο.

Συνολικά, 75 χώρες ανέφεραν χαμηλότερα επίπεδα στα PM2.5 το 2025 σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα με 54 να αναφέρουν υψηλότερη μέση τιμή στη συγκέντρωση των PM2.5, σύμφωνα με την IQAir.

Οι πιο μολυσμένες πόλεις στον κόσμο:

Οι πιο καθαρές πόλεις στον κόσμο:

Οι πιο μολυσμένες και πιο καθαρές πόλεις στην Ελλάδα

Οσον αφορά την Ελλάδα, η λίστα με τις πιο μολυσμένες και πιο καθαρές ατμόσφαιρες, προκαλεί έκπληξη.

Χειρότερη πόλη σε μόλυνση της ατμόσφαιρας για το 2025 είναι η Λάρισα με ποσοστό 72, ενώ ακολουθούν Βόλος (59), Πάτρα (52), Αγρίνιο (54) και Κοζάνη με Ξάνθη (52).

Η πιο καθαρή πόλη σε ατμόσφαιρα εκτός Λεκανοπεδίου είναι ο Άγιος Νικόλαος, ενώ η μεγάλη έκπληξη είναι πως -σύμφωνα με τα δεδομένα του οργανισμού – η πιο καθαρή ατμόσφαιρα στην Ελλάδα εντοπίστηκε στον Δήμο Περιστερίου (22).

Να σημειωθεί πως όλες οι μετρήσεις αφορούν αστικές περιοχές.

