Το Πακιστάν η χώρα με τη μεγαλύτερη μόλυνση της ατμόσφαιρας το 2025 – Σε ποια θέση είναι η Ελλάδα και οι καθαρότερες πόλεις

Το Πακιστάν ήταν η χώρα με τη μεγαλύτερη ατμοσφαιρική μόλυνση για το 2025 με συγκεντρώσεις των επικίνδυνων μικρών αιωρούμενων σωματιδίων, γνωστών ως PM2.5, έως και 13 φορές υψηλότερες από το επιτρεπόμενο επίπεδο που έχει ορίσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), προκύπτει από έρευνα που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.
Η ελβετική πλατφόρμα καταγραφής ποιότητας αέρα IQAir ανέφερε στην ετήσια έκθεσή της ότι 13 χώρες και εδάφη διατήρησαν τον περασμένο χρόνο τα PM2.5 στα επίπεδα που ορίζει ο ΠΟΥ κάτω των 5 μικρογραμμαρίων ανά κυβικό μέτρο, από 7 που ήταν το 2024.
Οσον αφορά την Ελλάδα, βρίσκεται στην 67η θέση της λίστας, ανάμεσα σε 143 χώρες, όπου η μόλυνση της ατμόσφαιρας μετρήθηκε στις 62 μονάδες, λίγο πάνω από το επιτρεπτό όριο (50) που έχει ο οργανισμός για τα επιτρεπτά όρια μόλυνσης.
Οι πιο μολυσμένες πόλεις στον κόσμο:
Οι πιο καθαρές πόλεις στον κόσμο:
Οσον αφορά την Ελλάδα, η λίστα με τις πιο μολυσμένες και πιο καθαρές ατμόσφαιρες, προκαλεί έκπληξη.
Χειρότερη πόλη σε μόλυνση της ατμόσφαιρας για το 2025 είναι η Λάρισα με ποσοστό 72, ενώ ακολουθούν Βόλος (59), Πάτρα (52), Αγρίνιο (54) και Κοζάνη με Ξάνθη (52).
Η πιο καθαρή πόλη σε ατμόσφαιρα εκτός Λεκανοπεδίου είναι ο Άγιος Νικόλαος, ενώ η μεγάλη έκπληξη είναι πως -σύμφωνα με τα δεδομένα του οργανισμού – η πιο καθαρή ατμόσφαιρα στην Ελλάδα εντοπίστηκε στον Δήμο Περιστερίου (22).
Να σημειωθεί πως όλες οι μετρήσεις αφορούν αστικές περιοχές.
