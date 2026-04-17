search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 09:13
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.04.2026 08:35

Γιώργος Μυλωνάκης: Συγκρατημένη αισιοδοξία για τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, παραμένει σε σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ

17.04.2026 08:35
GIORGOS_MILONAKIS

Διασωληνωμένος, αλλά σε σταθερή κατάσταση, συνεχίζει να νοσηλεύεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ευαγγελισμού ο υφυπουργός παρά των πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης.

Η μη επιδείνωση της κατάστασης του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος συμπληρώνει το δεύτερο 24ωρο στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», μετά τη ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο και τον εμβολισμό στον οποίο υποβλήθηκε, θεωρείται καλό σημάδι που προκαλεί συγκρατημένη αισιοδοξία.

Η σταθερότητα που καταγράφεται μέχρι στιγμής θεωρείται από τους θεράποντες ιατρούς σημαντικό κλινικό δεδομένο στην πορεία του 53χρονου ασθενούς, καθώς κάθε χρονικό διάστημα χωρίς επιδείνωση στη ΜΕΘ αντιμετωπίζεται ως μικρή νίκη μέσα σε μια ιδιαίτερα δυναμική και απαιτητική διαδικασία.

Η νοσηλεία του στη ΜΕΘ αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον 10 με 15 μέρες, και τότε θα μπορεί να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η κατάσταση.

«Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ παραμένει στη ΜΕΘ με σταθερή κατάσταση», ανέφερε το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του.

Καθοριστική για την πορεία της υγείας του ήταν η επέμβαση εμβολισμού ανευρύσματος, η οποία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Όπως τόνισε στο ΕΡΤnews ο επεμβατικός νευροακτινολόγος Ευτύχης Αρχοντάκης, «το ανεύρυσμα έχει αποκλειστεί, γεγονός που ενισχύει σημαντικά την αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οι επόμενες ημέρες παραμένουν ιδιαίτερα κρίσιμες.

Το σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, όταν ο Γιώργος Μυλωνάκης λιποθύμησε κατά τη διάρκεια κυβερνητικής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού, και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου κρίθηκε αναγκαία η άμεση χειρουργική παρέμβαση.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pierrakakis_0403_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

mirto_kefalonia
ΕΛΛΑΔΑ

giannis-bezos-new
LIFESTYLE

indonesia new
ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
eurofighter_typhoon_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

DEMIRIS-12-NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

moufteia-komotinis-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

gap rgvillage
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

lazaridis makarios
ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

pierrakakis_0403_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

mirto_kefalonia
ΕΛΛΑΔΑ

giannis-bezos-new
LIFESTYLE

1 / 3