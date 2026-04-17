Γιώργος Μυλωνάκης: Συγκρατημένη αισιοδοξία για τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, παραμένει σε σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ

Διασωληνωμένος, αλλά σε σταθερή κατάσταση, συνεχίζει να νοσηλεύεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ευαγγελισμού ο υφυπουργός παρά των πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης.

Η μη επιδείνωση της κατάστασης του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος συμπληρώνει το δεύτερο 24ωρο στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», μετά τη ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο και τον εμβολισμό στον οποίο υποβλήθηκε, θεωρείται καλό σημάδι που προκαλεί συγκρατημένη αισιοδοξία.

Η σταθερότητα που καταγράφεται μέχρι στιγμής θεωρείται από τους θεράποντες ιατρούς σημαντικό κλινικό δεδομένο στην πορεία του 53χρονου ασθενούς, καθώς κάθε χρονικό διάστημα χωρίς επιδείνωση στη ΜΕΘ αντιμετωπίζεται ως μικρή νίκη μέσα σε μια ιδιαίτερα δυναμική και απαιτητική διαδικασία.

Η νοσηλεία του στη ΜΕΘ αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον 10 με 15 μέρες, και τότε θα μπορεί να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η κατάσταση.

«Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ παραμένει στη ΜΕΘ με σταθερή κατάσταση», ανέφερε το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του.

Καθοριστική για την πορεία της υγείας του ήταν η επέμβαση εμβολισμού ανευρύσματος, η οποία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Όπως τόνισε στο ΕΡΤnews ο επεμβατικός νευροακτινολόγος Ευτύχης Αρχοντάκης, «το ανεύρυσμα έχει αποκλειστεί, γεγονός που ενισχύει σημαντικά την αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οι επόμενες ημέρες παραμένουν ιδιαίτερα κρίσιμες.

Το σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, όταν ο Γιώργος Μυλωνάκης λιποθύμησε κατά τη διάρκεια κυβερνητικής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού, και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου κρίθηκε αναγκαία η άμεση χειρουργική παρέμβαση.

Θρίλερ με νεκρή γυναίκα σε ακάλυπτο πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας: Προσήχθη ένας ύποπτος (video)

Καιρός: Ανοιξιάτικη «τραμπάλα» – Οι Βοριάδες στα χαμηλά, η Αφρική στα ψηλά… και οι αστάθειες!

Κεφαλονιά: Την παρενοχλούσαν και επειδή δεν ενέδιδε εφάρμοσαν σχέδιο, λέει ο πατέρας της Μυρτούς – Σήμερα η κηδεία της