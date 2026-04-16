Γιώργος Μυλωνάκης – Νέο ιατρικό ανακοινωθέν: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, σταθερή η κατάστασή του – Τι είπε ο χειρουργός του

«Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή», αναφέρει το νεότερο ιατρικό ανακοινωθέν του Ευαγγελισμού.

Για τον εμβολισμό του ανευρύσματος στον εγκέφαλο που πραγματοποιήθηκε επιτυχώς στον Γιώργο Μυλωνάκη, μετά το λιποθυμικό επεισόδιο που παρουσίασε το πρωί της Τετάρτης μίλησε ο επεμβατικός νευροακτινολόγος που πραγματοποίησε την επέμβαση, Ευτύχιος Αρχοντάκης.

Όπως εξήγησε το πρωί της Πέμπτης στην ΕΡΤ, «σκοπός με το χειρουργείο ήταν να αποκλείσουμε το ανεύρυσμα από την κυκλοφορία του αίματος. Το δεύτερο είναι να ξεπεράσει ο ασθενής την υπάρχουσα αιμορραγία».

Ωστόσο ο ίδιος σημείωσε ότι «είναι πολύ νωρίς να μιλάμε» για την εξέλιξη της πορείας της υγείας του κ. Μυλωνάκη εξηγώντας ότι «επιπλοκές σε υπαραχνοειδή αιμορραγία χρονικά ορίζονται στην 6-7 ημέρα και έχει να κάνει με το πώς αντιδρούν οι αρτηρίες στο αίμα που είναι διάχυτο στον εγκέφαλο».

Παράλληλα σημείωσε ότι «έπαιξε ρόλο η γρήγορη διακομιδή, μέσα στο πρώτο 48ωρο είναι καλό να αντιμετωπίζεται ένα ανεύρυσμα, όπως αναφέρει η διεθνής βιβλιογραφία».

Διαβάστε επίσης:

