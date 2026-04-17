Καιρός: Ανοιξιάτικη «τραμπάλα» – Οι Βοριάδες στα χαμηλά, η Αφρική στα ψηλά… και οι αστάθειες!

Η άνοιξη συνεχίζει το τροπάριό της, με το χαμηλό βαρομετρικό που περιπλανιόταν ανέμελο μεταξύ Λιβύης και Αιγύπτου να αποφασίζει τελικά να μας επισκεφθεί, επηρεάζοντας κυρίως τη νότια νησιωτική χώρα.

Αυτός ο «επισκέπτης» φέρνει μαζί του αρκετή υγρασία, η οποία σε συνδυασμό με τη ζέστη τροφοδοτεί τις λασποβροχούλες θερμικής προέλευσης στην υπόλοιπη χώρα. Μάλιστα, αξίζει να σημειώσουμε πως η σκόνη και τα αιωρούμενα σωματίδια λειτουργούν ως «μαγνήτες» στην ατμόσφαιρα, αφού ενισχύουν τον σχηματισμό νεφών, βαραίνουν τις υδροσταγόνες και υπό συνθήκες επιταχύνουν τη βροχόπτωση.

Επίσης, στα άνω πατώματα της ατμόσφαιρας τα νότια ρεύματα επικρατούν, παρά τους θυελλώδεις βοριάδες στην επιφάνεια, σχηματίζοντας έναν αεροδιάδρομο που μας μεταφέρει αφρικανική σκόνη για ακόμα μια μέρα με σημαντική ένταση και διατηρούν παράλληλα τις θερμές αέριες μάζες πάνω από τα κεφάλια μας. Με λίγα λόγια, η φύση κάνει το δικό της «cloud seeding» με αφρικανική άμμο, ταλαιπωρώντας μας με συγκεντρώσεις σκόνης 3-4 φορές πάνω από τα ανεκτά όρια του ΠΟΥ. Οι αλλεργικοί και όσοι έχουν ευαισθησία στο αναπνευστικό θα πρέπει να δείξουν υπομονή σήμερα και αύριο, ειδικά σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο, Ιόνιο, Δυτική Στερεά, Κρήτη και Δωδεκάνησα.

Για σήμερα Παρασκευή 17/04, ο ουρανός θα είναι συννεφιασμένος σχεδόν παντού, με εξαίρεση τη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία, ενώ κατά τις θερμές ώρες της ημέρας περιμένουμε σκόρπιες λασποψιχάλες στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά. Το σκηνικό γίνεται πιο έντονο στα νότια με λασποκαταιγίδες στην Κρήτη, τοπικά ισχυρές μέχρι το απόγευμα, ενώ στα Δωδεκάνησα τα φαινόμενα θα ενταθούν από το απόγευμα προς το βράδυ. Στην Ήπειρο η αστάθεια θα κορυφωθεί το μεσημέρι. Οι βοριάδες στο Αιγαίο καλά κρατούν, πνέοντας στα 4-6 μποφόρ και τοπικά στα 7-8, γεγονός που έριξε τη θερμοκρασία στα ανατολικά, αλλά στα δυτικά και τα βόρεια το «κοντομάνικο» παραμένει απαραίτητο. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 18-20 βαθμούς στο Αιγαίο, τους 21-23 στα ανατολικά ηπειρωτικά και τη Θράκη, ενώ σε Δυτική Μακεδονία, Κρήτη, Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα θα αγγίξει τους 24-25 βαθμούς.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με πιθανές ψιχάλες το πρωί, ανέμους βορειοανατολικούς έως 5 και στα ανατολικά-νότια 6-7 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 20-21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανά ψιλόβροχα τις θερμές ώρες της ημέρας, μεταβλητούς ανέμους 3-4 μποφόρ και ζέστη που θα αγγίξει τους 23-24 βαθμούς.

Αύριο το Σάββατο ο καιρός θα ξεκινήσει σχεδόν αίθριος, όμως στις θερμές ώρες της ημέρας θα αναπτυχθούν νεφώσεις οι οποίες θα πυκνώσουν για να δώσουν βροχές και κάποιες καταιγίδες (όχι όμως στην Αττική και στο Αιγαίο), κάτι που θα επαναληφθεί και την Κυριακή. Επίσης, η ατμόσφαιρα θα έχει καθαρίσει από την αφρικανική σκόνη, αφού οι άνεμοι θα πνέουν πλέον βοριάδες και στα υψηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας, οπότε από το Σάββατο το απόγευμα μπορούμε επιτέλους να αρχίσουμε να πλένουμε σιγά σιγά τα αυτοκίνητά μας. Η θερμοκρασία θα βρίσκεται σε μικρή βαθμιαία πτώση για να φτάσει στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα για λίγο.

Πιο αναλυτικά, για το Σάββατο 18/04, στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι, ενώ στα Δωδεκάνησα τις πρώτες πρωινές ώρες θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες πριν ο καιρός γίνει βαθμιαία αίθριος. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το αρχικό ηλιόλουστο ξεκίνημα, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα το βράδυ στα βορειοανατολικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3-5 μποφόρ στα δυτικά και 4-6 με τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 19-21 βαθμούς στα βόρεια, τους 22-23 στα ηπειρωτικά (έως 24 στα δυτικά) και τους 18-20 βαθμούς στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Την Κυριακή 19/04, στη νησιωτική χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στα ηπειρωτικά θα έχουμε πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη το πρωί στα βορειοανατολικά και το βράδυ στα δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3-4 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα παραμείνουν βοριάδες 3-5 και στο Αιγαίο 6 με τοπικά 7 μποφόρ στα νοτιοανατολικά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η νέα εβδομάδα φαίνεται να ξεκινά με καλό καιρό, όμως στην πορεία κάτι αλλάζει με βροχές και ψύχρα. Όπως έχουμε πει επανειλημμένα, η άνοιξη είναι η εποχή της χαμηλής προβλεψιμότητας και τα μοντέλα συχνά δυσκολεύονται, οπότε θα παρακολουθούμε την εξέλιξη μέρα με τη μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο!

Atmohub: Από το Σάββατο υποχωρεί η αφρικανική σκόνη που «σκεπάζει» τη χώρα – Που αναμένονται λασποβροχές την Παρασκευή

Στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αύριο το συντονιστικό κτηνοτρόφων Λέσβου – Μαζικές κινητοποιήσεις στο νησί

Κεφαλονιά: Μηνύματα της Μυρτώς με 66χρονο πριν τον θάνατό της – Της κατέθεσε χρήματα και επικοινωνούσαν ως τις 4 τα ξημερώματα











