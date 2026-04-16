Στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αύριο το συντονιστικό κτηντρόφων Λέσβου – Μαζικές κινητοποιήσεις στο νησί

Ο υπουργός Αγροτικής ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς θα συναντήσει αύριο το συντονιστικό των Κτηνοτρόφων Λέσβου, προκειμένου να συζητήσουν μέτρα ανακούφησης για τον αφθώδη πυρετό.

Η ομοσπονδία λεσβιακών συλλόγων Αττικής έχει απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση στις 10 το πρωί έξω από το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης.

Μεγάλες κινητοποιήσεις στο νησί

Εντωμεταξύ το Λιμάνι της Λέσβου παραμένει σε αποκλεισμό. Σήμερα πραγματοποιήθηκε μεγάλο συλλαλητήριο στην πόλη που κατέληξε στη ΓΓ Αιγαίου, ενώ κλειστά έμειναν εμπορικά καταστήματα και εστίαση. Οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι ζητούν να σταματήσει το lockdown και να γίνεται κανονικά η εξαγωγή τυροκομικών προϊόντων από το νησί με την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων βιοασφάλειας, μοίρασαν φρέσκο γάλα στους πολίτες αμέσως μετά το συλλαλητήριο.

