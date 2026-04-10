«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

Απάντηση προς την Τουρκία έδωσε η Μουφτεία Κομοτηνής, βάζοντας τέλος στα περί παραβίασης δικαιωμάτων της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη.

Ειδικότερα με ανάρτησή της, η Μουφτεία Κομοτηνής υπενθυμίζει ότι η Ελλάδα όχι μόνο σέβεται πλήρως τα δικαιώματα της θρησκευτικής μειονότητας, αλλά αποτελεί και τη μοναδική χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει θεσμικά τη λειτουργία της Μουφτείας στο πλαίσιο της έννομης τάξης της, την ώρα που η Τουρκία συνεχίζει να επιχειρεί να δημιουργεί τεχνητά εντάσεις γύρω από ένα ανύπαρκτο μειονοτικό ζήτημα.

Συγκεκριμένα, η Μουφτεία αναφέρει πως η Ελλάδα παρέχει στα μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, εφόσον το επιθυμούν, το δικαίωμα εφαρμογής του ισλαμικού δικαίου σε ζητήματα προσωπικού δικαίου, κάτι που δεν συναντάται σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Η παρέμβαση αυτή έρχεται ως απάντηση στις πρόσφατες αιτιάσεις της Άγκυρας με αφορμή τη διαδικασία ανάδειξης νέων μουφτήδων στην Ξάνθη και την Κομοτηνή, σύμφωνα με τον νέο ελληνικό νόμο, ενώ έχει ήδη ολοκληρωθεί και η ανάδειξη νέου μουφτή στο Διδυμότειχο.

Παράλληλα, η Άγκυρα είχε προχωρήσει και σε έμμεσες απειλές, υποστηρίζοντας πως ο «τερματισμός των καταπιεστικών πρακτικών της Ελλάδας» θα μπορούσε να επηρεάσει θετικά τις διμερείς σχέσεις, αφήνοντας να εννοηθεί ότι διαφορετικά η διαδικασία επιλογής μουφτήδων βάσει της ελληνικής νομοθεσίας θα επιβαρύνει το κλίμα μεταξύ των δύο χωρών.

«Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό της Μουφτείας στο πλαίσιο της έννομης τάξης της και παρέχει στα μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, εφόσον το επιθυμούν, το δικαίωμα εφαρμογής του ισλαμικού δικαίου σε ζητήματα προσωπικού δικαίου», αναφέρει στην ανάρτηση της η Μουφτεία Κομοτηνής.

«Στο πλαίσιο αυτό, ο Μουφτής ασκεί και καθήκοντα ιεροδικαστή. Το ιδιαίτερο αυτό καθεστώς στην Ευρώπη δεν απορρέει από καμία συνθήκη, γεγονός που αναγνώρισε και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (υπόθεση Χατιτζέ Μολά Σαλή), αλλά βασίζεται αποκλειστικά στη βούληση της Ελλάδας», σημειώνει και προσθέτει: «Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει κανένα αντίστοιχο δικαίωμα στους μουσουλμάνους πολίτες της ούτε στους Μουφτήδες της οι οποίοι διορίζονται απευθείας από το Diyanet με προεδρικό διάταγμα χωρίς καμία διαδικασία ενώ ποτέ κανείς δεν πρότεινε να εκλέγονται οι Μουφτήδες στην Τουρκία από τους πολίτες.

Η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης είναι γηγενής και διαθέτει μακρά παράδοση ειρηνικής συνύπαρξης και συνεργασίας με τους χριστιανούς συμπολίτες μας. Καθώς είμαστε όλοι Έλληνες πολίτες, ανήκουμε στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια και εντός αυτής θέλουμε να διατηρήσουμε την ιδιαίτερη θέση μας διαφυλάσσοντας παράλληλα την ιστορία και την ταυτότητά μας ως πιστοί και υπερήφανοι μουσουλμάνοι», καταλήγει η ανάρτηση.

