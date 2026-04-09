Μητσοτάκης για το μπλόκο στα social στους ανήλικους: «Παιδιά 12-13 ετών είναι κολλημένα σε μία οθόνη – Απελπισμένοι οι γονείς»

Την υποχρέωση της πολιτείας να προστατεύσει ανηλίκους και γονείς επικαλέστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να υποστηρίξει τον περιορισμό της πρόσβασης των παιδιών κάτω των 15 ετών στα social media, σημειώνοντας ότι οι πλατφόρμες έχουν εθιστικό σχεδιασμό και ότι η πολιτεία οφείλει.





Ο πρωθυπουργός μιλώντας στο infokids.gr μίλησε για την ψυχική υγεία των ανηλίκων και την πίεση που δέχονται οι οικογένειες από την ανεξέλεγκτη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εξηγώντας ότι η κυβερνητική πρωτοβουλία δεν αποσκοπεί στον αποκλεισμό των παιδιών από την τεχνολογία, αλλά στον περιορισμό των εθιστικών συμπεριφορών που, όπως είπε, καλλιεργούν οι ίδιες οι πλατφόρμες.



Στο ερώτημα γιατί επιλέγεται τώρα αυτή η εξαγγελία, ενώ η πλήρης εφαρμογή του μέτρου μετατίθεται χρονικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε ότι η συζήτηση πρέπει να ανοίξει άμεσα, ώστε να υπάρξει προετοιμασία τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. «Οι γονείς είναι απελπισμένοι, σου λένε “τι να κάνω; Δεν μπορώ να πάρω το κινητό από παιδί”», τόνισε χαρακτηριστικά.

Προανήγγειλε παρεμβάσεις για gaming και διαδικτυακό τζόγο



Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε παρεμβάσεις στο gaming και τον διαδικτυακό τζόγο. «Είναι το επόμενο κεφάλαιο το οποίο θα μας απασχολήσει», είπε.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «τα επιστημονικά δεδομένα δεν επιδέχονται αμφισβήτησης» και πρόσθεσε ότι αυτά συναντώνται πλέον με την εμπειρία των ίδιων των γονέων, που βλέπουν τα παιδιά τους να περνούν ολοένα και περισσότερο χρόνο μπροστά στο κινητό, κυρίως σε εφαρμογές με «εθιστικά χαρακτηριστικά ως προς τον σχεδιασμό τους».



Όπως εξήγησε, το λεγόμενο infinite scrolling είναι σχεδιασμένο ώστε ο χρήστης να παραμένει όσο το δυνατόν περισσότερο στην οθόνη, επειδή «με αυτόν τον τρόπο οι πλατφόρμες βγάζουν λεφτά». Ο ίδιος υποστήριξε ότι πλέον υπάρχουν και δικαστικές αποφάσεις στο εξωτερικό που αναγνωρίζουν την εθιστική φύση αυτού του σχεδιασμού και αναδεικνύουν ευθύνη των εταιρειών απέναντι στους πιο ευάλωτους χρήστες.



Τα δύο εργαλεία της πολιτείας στις οικογένειες

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τα δύο βασικά εργαλεία που, όπως είπε, δίνει η πολιτεία στις οικογένειες.



Το πρώτο είναι η ίδια η απαγόρευση, που επιτρέπει στον γονιό να επικαλεστεί έναν καθολικό κανόνα: «παιδί μου αυτό είναι πια παράνομο».



Το δεύτερο είναι η τεχνική δυνατότητα επιβεβαίωσης ηλικίας, μέσω της ψηφιακής ταυτότητας και του Kids Wallet, ώστε από 1ης Ιανουαρίου 2027 οι πλατφόρμες να υποχρεώνονται να διασταυρώνουν την ηλικία των χρηστών. «Όπως πια σήμερα ο περιπτεράς είναι υποχρεωμένος να επιβεβαιώνει την ηλικία του παιδιού, αν είναι κάτω ή πάνω από 18, για να του πουλήσει καπνικά προϊόντα ή να του πουλήσει αλκοόλ, το ίδιο πρέπει να κάνουν και οι πλατφόρμες», είπε.



Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι η εθνική παρέμβαση από μόνη της δεν αρκεί, καθώς απαιτείται και ευρωπαϊκή νομοθετική κάλυψη. Εξήγησε ότι η Ελλάδα χρειάζεται τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή το σχετικό πλαίσιο διέπεται από το Digital Services Act, ενώ έκανε γνωστό ότι έχει ήδη ενημερώσει με επιστολή την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι ακόμη και χωρίς άμεση ευρωπαϊκή κατοχύρωση, η Ελλάδα «πάλι θα προχωρήσει μόνη της», έστω και με μικρότερη δυνατότητα επιβολής κυρώσεων.

«Να μην είναι η οθόνη η εύκολη λύση»



Απαντώντας στις επιφυλάξεις ότι μια τέτοια απαγόρευση μπορεί να σπρώξει ανηλίκους σε άλλες, μη ελεγχόμενες ψηφιακές διαδρομές, ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι πρόκειται για «εύλογο προβληματισμό», αλλά υποστήριξε ότι κανένας νόμος δεν εφαρμόζεται απολύτως. Εκτίμησε ωστόσο ότι «η μεγάλη πλειοψηφία θα συμμορφωθεί» και ότι το ουσιαστικό ζητούμενο είναι να αλλάξει η κουλτούρα και να ξεκινήσει μια ανοιχτή συζήτηση μέσα στην οικογένεια για το αν αυτά τα παιδιά είναι τελικά πιο ευτυχισμένα περνώντας ώρες ατελείωτες σε μία πλατφόρμα.



Ο πρωθυπουργός επιχείρησε παράλληλα να διαχωρίσει την τεχνολογία ως εργαλείο από την παθητική και εθιστική χρήση της. Τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν είναι «τεχνοφοβική», ότι οι ψηφιακές δεξιότητες πρέπει να διδάσκονται και ότι υπάρχουν πολλές χρήσεις της τεχνολογίας που είναι εξαιρετικά χρήσιμες, από τα εκπαιδευτικά βίντεο έως εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Όπως είπε, ο στόχος δεν είναι να κοπεί η πρόσβαση στην τεχνολογία, αλλά «να κόψω την πρόσβαση σε ένα υλικό το οποίο είναι αδιάφορο, αλλά μας κρατάει εκεί κολλημένους να κοιτάμε και να σκρολάρουμε».



Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην ανάγκη οι γονείς να μην αντιμετωπίζουν την οθόνη ως εύκολη λύση. «Βλέπουμε παιδιά πολύ μικρότερα. Πάνε οικογένειες και τρώνε σε εστιατόριο και βάζουν το iPad μπροστά στο παιδί για να μην κλαίει ή γιατί αυτή είναι η εύκολη λύση. Μα, αυτός είναι ο τρόπος να μεγαλώσουμε τα παιδιά; Είναι ευκολία. Το να είσαι γονιός είναι δύσκολο και τη σημερινή εποχή είναι ακόμα πιο δύσκολο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

