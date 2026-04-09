Νέα ανταλλαγή πυρών μεταξύ Γεωργιάδη – ΠΑΣΟΚ για τα ρουσφέτια: «Πηγαίνετε σε καμία εκκλησία», «Σας πήραμε χαμπάρι»

Συνεχίζεται η ανταλλαγή πυρών μεταξύ του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και του ΠΑΣΟΚ για τα ρουσφέτια.

Ο υπουργός Υγείας ζήτησε εκεχειρία μέχρι την Τρίτη του Πάσχα, σημειώνοντας όλο νόημα ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης φαίνεται αγχωμένος. «Ενημερώνω τον Νίκο Ανδρουλάκη α) έως την Τρίτη του Πάσχα να χαλαρώσει, τώρα πάμε να ξεκουραστούμε και να προσευχηθούμε να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας. Η Πολιτική αντιπαράθεση σταματά ως τότε, ας μην δείχνει τόσο αγχωμένος που θα χάσει πάλι τις εκλογές, β) εγώ έχω δεχθεί προσωπικά αιτήματα από πολλούς συναδέλφους βουλευτές, όχι ως κόμμα για να μου ζητάει το ΠΑΣΟΚ να τα δημοσιοποιήσω».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επέμεινε ότι έχει κάνει «νόμιμα» ρουσφέτια σε βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. «Ναι λοιπόν έχω ανταποκριθεί και θα εξακολουθήσω να το κάνω, σε πολλά αιτήματα και συναδέλφων του ΠΑΣΟΚ, νόμιμα, διότι εγώ δεν κάνω παράνομα πράγματα. Είναι μέρος της δουλειάς μου. Αν τώρα κάποιοι αυτούς μου δώσουν την άδεια τους να τα δημοσιοποιήσω ή με προκαλέσουν στην Βουλή επιτιθέμενοι στους συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας για αυτές τις γελοίες κατηγορίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τότε ναι θα τα δημοσιοποιήσω. Οχι για να τους θίξω αλλά για να αναδείξω την υποκρισία την οποία δεν ανέχομαι».

«Οι βουλευτές μας δεν έκαναν τίποτε περισσότερο από όσα κάνουμε όλοι μας καθημερινά και γι’ αυτό αυτός ο φάκελος είναι προσβολή στο Κοινοβούλιο και όλα τα κόμματα θα έπρεπε να έχουμε αντιδράσει ως προς αυτό. Τα υπόλοιπα από βδομάδα. Ας πάτε κύριε Ανδρουλάκη σε καμία Εκκλησία και εσείς να προσευχηθείτε τούτες τις Άγιες μέρες μήπως σας φωτίσει ο Θεός να γίνετε πιο ειλικρινής, διότι αν μάθατε από μένα σήμερα το 2026, ότι όλοι οι βουλευτές κάνουμε και τέτοια, τότε κάτι δεν πάει καλά με σας», κατέληξε.

ΠΑΣΟΚ: Ο Γεωργιάδης δεν διάβασε το διαβιβαστικό της Ευρωπαίας εισαγγελέως

Το ΠΑΣΟΚ, από την πλευρά του απαντώντας στον Άδωνι Γεωργιάδη σχολίασε, «τώρα θυμήθηκε …το Πάσχα ο ρουσφετάκιας υπουργός για να ξεφύγει. Δεν είδε, δεν άκουσε, δεν διάβασε το διαβιβαστικό της Ευρωπαίας εισαγγελέως που αναφέρεται σε απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, σε νόθευση εγγράφων, σε δωροληψία υπαλλήλου, σε σύσταση συμμορίας και σε απάτη με υπολογιστή και ψευδή βεβαίωση/ Αυτές είναι οι “εξυπηρετήσεις” κάποιων συναδέλφων του στη Νέα Δημοκρατία», σημειώνει.

Προσθέτει ότι «σχετικά με τις παλαιότερες δηλώσεις του εναντίον της Νέας Δημοκρατίας όπου μιλούσε για βαλίτσες και ήθος διακυβέρνησης “σεμνά και μετρητά”, ο συνήθως λαλίστατος υπουργός Υγείας κάνει πως δεν άκουσε. Καληνύχτα, κ. Γεωργιάδη. Σας πήρανε χαμπάρι», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.

