Συνεχίζεται η κόντρα Γεωργιάδη – ΠΑΣΟΚ: «Εκνεύρισα λίγο τον Ανδρουλάκη» – «Ο ρουσφετάκιας παραληρεί πανικόβλητος»

Στα… άκρα φαίνεται ότι οδηγείται η σύγκρουση του υπουργού Υγείας με το κόμμα της μείζονος αντιπολίτευσης, μετά τις δηλώσεις Άδωνι Γεωργιάδη για αποκαλύψεις για ρουσφέτια που του έχουν ζητηθεί από βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Όπως έγραψε και το topontiki.gr, το ΠΑΣΟΚ ζήτησε να επιληφθεί η Δικαιοσύνη και να εξετάσει τα όσα ισχυρίζεται ο υπουργός Υγείας, με τον Ά. Γεωργιάδη να απαντά ότι δεν έχει διαπράξει ποτέ παρανομία και να κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι «πρέπει να θεωρεί εντελώς ανόητους τους Έλληνες πολίτες για να νομίζει ότι θα πίστευε κανείς στα σοβαρά ότι τώρα έμαθαν ότι στην Ελλάδα γίνονταν ρουσφέτια».

Ωστόσο, το ΠΑΣΟΚ επέτεινε την κόντρα, σημειώνοντας ότι «αντί ο κ. Γεωργιάδης να γράφει κατεβατά στο Χ, θα αρκούσε να ζητήσει συγγνώμη και να ομολογήσει ότι οι δημόσιες απειλές του πως τάχα θα ξεμπροστιάσει τα παράνομα ρουσφέτια των βουλευτών της αντιπολίτευσης ήταν… αέρας φρέσκος. Οι κουτσαβακισμοί έχουν κοντά ποδάρια. Θα μείνει στην ιστορία ως ο ρουσφετάκιας ακροδεξιός Υπουργός που υπηρετεί τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα».

Ο υπουργός Υγείας απάντησε στο ΠΑΣΟΚ μέσω Χ, όπου σημείωσε ειρωνικά ότι «νομίζω ότι τον εκνεύρισα λίγο τον Νίκο Ανδρουλάκη και έχει χάσει την ψυχραιμία του….μάλλον επειδή “έμαθε από μένα ότι το κόμμα του ήταν ο Πρύτανης των ρουσφετιών” ή λέτε επειδή αποκάλυψα ότι και τώρα μας ζητούν ρουσφέτια συνεχώς;….ποιος ξέρει; άβυσσος η ψυχή του Προέδρου….Καλή Ανάσταση Πρόεδρε και καλό Πάσχα».

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 8, 2026

Κατά τα φαινόμενα η ανάρτηση αυτή αποτέλεσε θρυαλλίδα για νέο σχόλιο του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ανακοίνωσε ότι «η δειλία πάει …χέρι-χέρι με την τζάμπα μαγκιά. Ο ρουσφετάκιας κ. Γεωργιάδης παραληρεί πανικόβλητος εξαπολύοντας προσωπικές ύβρεις, αλλάγια την ταμπακιέρα … σιωπή. Πόσο ακόμα θα περιμένουμε να δημοσιεύσει τα ρουσφέτια, που έκανε σε βουλευτές της αντιπολίτευσης; Να τα κοινοποιήσει μαζί με τις απαντήσεις που έδωσε στον καθένα για να ελεγχθεί ποιος παρανόμησε και αν ο ίδιος κινήθηκε νόμιμα.

Υ.Γ. Μιας και είναι τόσο περήφανος Νεοδημοκράτης να μας εξηγήσει τι εννοούσε, όταν το 2007 έλεγε ως βουλευτής του ΛΑΟΣ ότι το σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας από “σεμνά και ταπεινά” μετατράπηκε σε “σεμνά και μετρητά” και μάλιστα κατήγγειλε τα «γαλάζια» κοράκια που πήραν τα λεφτά σε …τσάντες (!)».

Χαρδαλιάς: «Χρηματοδοτούμε 23 δομές για 617 ΑμεΑ με 6,5 εκατ. ευρώ ετησίως»

Η ανακοίνωση Μητσοτάκη για την απαγόρευση των social media κάτω των 15: Τι σημαίνει για την Ελλάδα και την Ευρώπη

Ουκρανία: Η Γαλλία θέλει να στείλει κι άλλα Mirage, «όχι» από την Ελλάδα