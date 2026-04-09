Οι παρενέργειες του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ: Σύγκρουση Γεωργιάδη – ΠΑΣΟΚ με φόντο τα… ρουσφέτια

Θα μπορούσε να είναι και μια σύγκρουση… σημειολογικού περιεχομένου, αν δεν επικρατούσε «πολεμικό κλίμα» στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, λόγω των νέων δικογραφιών σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την εμπλοκή ονομάτων βουλευτών της ΝΔ σε αυτές.

Ο σημειολογικός χαρακτήρας της αντιπαράθεσης βρίσκεται στο – σχεδόν αδιόρατο – όριο που χωρίζει την «πολιτική διαμεσολάβηση» από το «ρουσφέτι». Ωστόσο, το όριο αυτό αποτελεί ένα από τα βασικά επιχειρήματα της κυβέρνησης, προκειμένου να καταδείξει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επέδειξε υπερβάλλοντα ζήλο στις έρευνές για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων, εμπλέκοντας στις δικογραφίες ανθρώπους οι οποίοι στην πραγματικότητα δεν έκαναν κάτι το επιλήψιμο, παρά μόνο προσπάθησαν να προωθήσουν νόμιμα αιτήματα πολιτών προς τη διοίκηση, θέση που υποστηρίζουν και οι περισσότεροι εκ των εμπλεκομένων «γαλάζιων» βουλευτών, οι οποίοι, μάλιστα, δηλώνουν ότι θα το ξαναέκαναν.

Σε αδρές γραμμές, αυτό υποστηρίζει σχεδόν από την πρώτη στιγμή ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος έβαλε ακόμα και… ιστορική διάσταση στην «πολιτική διαμεσολάβηση», καθώς δήλωσε (Action24) ότι «μπορώ να σας πω ρουσφέτια από τον 5ο π.Χ. αιώνα. Η κυβέρνησή μας έχει καταπολεμήσει πάρα πολύ το ρουσφέτι, στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν προλάβαμε να το κάνουμε, το κάνουμε τώρα», ενώ επέκτεινε ακόμα περισσότερο τη σκέψη του (ΣΚΑΪ): «Η πολιτική διαμεσολάβηση, αυτό που λέμε απαξιωτικά “ρουσφέτι”, ούτε επί Μητσοτάκη εφευρέθηκε, ούτε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας το έφτιαξαν. Η έννοια της “πολιτικής διαμεσολάβησης” είναι σύμφυτη της Δημοκρατίας. Υπάρχει σε όλες τις δημοκρατίες του κόσμου. Η πολιτική διαμεσολάβηση ούτε αντιδημοκρατική είναι, ούτε ανήθικη είναι. Άλλο η παρανομία, άλλο το “ρουσφέτι”».

Μάλιστα, όταν ο υπουργός δέχθηκε «πυρά» από την αντιπολίτευση για τις δηλώσεις του αυτές, αντεπιτέθηκε με πολύ έντονο τρόπο. «Εάν τολμήσει βουλευτής της αντιπολιτεύσεως και σηκωθεί σε εμένα και κατηγορήσει τους συναδέλφους μου της ΝΔ για αυτόν τον φάκελο, δεσμεύομαι να δημοσιεύσω στο Twitter μου όλα τα ρουσφέτια που μου έχει ζητήσει ο ίδιος», διεμήνυσε από τον ΣΚΑΪ, προσθέτοντας ότι «δεν ξέρω πολλούς βουλευτές που να μη μου έχουν ζητήσει. Τους προειδοποιώ: μην τολμήσει βουλευτής της αντιπολιτεύσεως να πει σε εμένα για ρουσφέτι νεοδημοκράτη, γιατί θα δει στο Twitter μου τα μηνύματά του. […] Το να βλέπω βουλευτές ΠΑΣΟΚους ή ΣΥΡΙΖΑίους και όλων των κομμάτων να κατηγορούν τους συναδέλφους μου… εγώ είμαι και λίγο παλαβός».

Και κάπου εδώ αρχίζει ο… πόλεμος: το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του κάλεσε τη Δικαιοσύνη να εξετάσει τα όσα ισχυρίζεται ο υπουργός, τονίζοντας ότι ο Ά. Γεωργιάδης «έχει βάλει το “πλυντήριο” στο φουλ και νομίζει ότι με ανέξοδες μαγκιές θα βγει η κυβέρνηση από τη δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει μετά το πρωτοφανές στα ελληνικά χρονικά να ζητεί η δικαιοσύνη έρευνα για 13 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος και δύο πρώην υπουργούς. Από χθες “απειλεί” ότι όποιος βουλευτής της αντιπολίτευσης ασκήσει κριτική στους συναδέλφους του της ΝΔ, θα δημοσιεύσει μηνύματα με ρουσφέτια. Εφόσον λοιπόν όπως διατείνεται ο κ. Υπουργός έχει δεχτεί και έχει ικανοποιήσει ρουσφέτια βουλευτών που πλήττουν το δημόσιο συμφέρον, το κρατικό ταμείο και τους κοινοτικούς πόρους, αναμένουμε την άμεση παρέμβαση του Εισαγγελέα. Η δικαιοσύνη οφείλει να καλέσει τον κ. Γεωργιάδη να καταθέσει όλα τα στοιχεία των παράνομων ενεργειών και να εξηγήσει και τη δική του εμπλοκή σε αυτά».

Η αντίδραση του υπουργού ήταν να υποστηρίξει με ανάρτησή του στα social media ότι «δεν έχω κάνει κανένα παράνομο ρουσφέτι στην ζωή μου, δεν έχω βλάψει ποτέ ούτε κρατικά, ούτε ευρωπαϊκά χρήματα. Ταξιδεύω πάντα σε οικονομική θέση για να μην χρεώνω τον Έλληνα φορολογούμενο ούτε 1 ευρώ παραπάνω, διότι τον κόπο του τον σέβομαι. Ναι, έχω ανταποκριθεί και ανταποκρίνομαι και θα ανταποκρίνομαι σε αιτήματα από συναδέλφους όλων των κομμάτων και αλλά και απλών πολιτών. Πάντα αν κάπου, μέσα στα πλαίσια του Νόμου, μπορώ να είμαι χρήσιμος στους συμπολίτες μου το πράττω», κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ «των πρασινοφρουρών» ότι «πρέπει να θεωρεί εντελώς ανόητους τους Έλληνες πολίτες για να νομίζει ότι θα πίστευε κανείς στα σοβαρά ότι τώρα έμαθαν ότι στην Ελλάδα γίνονταν ρουσφέτια».

Σχολιάζοντας με δηκτικό τρόπο, το ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι «αντί ο κ. Γεωργιάδης να γράφει κατεβατά στο Χ, θα αρκούσε να ζητήσει συγγνώμη και να ομολογήσει ότι οι δημόσιες απειλές του πως τάχα θα ξεμπροστιάσει τα παράνομα ρουσφέτια των βουλευτών της αντιπολίτευσης ήταν… αέρας φρέσκος. Οι κουτσαβακισμοί έχουν κοντά ποδάρια. Θα μείνει στην ιστορία ως ο ρουσφετάκιας ακροδεξιός Υπουργός που υπηρετεί τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα».

Όλα αυτά μπορεί να έχουν μια δόση υπερβολής – αναμενόμενη στο πολιτικό discource – αλλά η ουσία είναι πολύ πιο ανησυχητική: «γαλάζιες» κομματικές πηγές επισημαίνουν ότι η συζήτηση αυτή μόνο καλό δεν κάνει στη ΝΔ στη συγκεκριμένη συγκυρία, καθώς δίνει την εντύπωση ότι, στην προσπάθειά της να παράσχει κάλυψη στους εμπλεκόμενους βουλευτές, στην ουσία «νομιμοποιεί» την πρακτική του «ρουσφετιού», ενισχύοντας τους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης περί εκτεταμένης διαφθοράς και αδιαφάνειας. Τονίζουν, δε, ότι τέτοιου είδους συγκρούσεις μπορεί να δίνουν ωραίους «τίτλους», αλλά εντείνουν την αίσθηση απαξίωσης της πολιτικής στα μάτια των πολιτών.

Διαβάστε επίσης:

