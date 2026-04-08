«Σύρραξη» ΠΑΣΟΚ – ΝΔ για τη Σώτη Τριανταφύλλου: «Η κυβέρνηση δεν είναι σε θέση να κάνει μαθήματα περί θεσμικών ορίων»

Σε εστία σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας εξελίχθηκαν οι δηλώσεις της Σώτης Τριανταφύλλου για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η συγγραφέας, σε τηλεοπτική της παρέμβαση το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας (06.04.2026), και με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ απέδωσε διαχρονικές ευθύνες στο πολιτικό σύστημα, υποστηρίζοντας ότι στην Ελλάδα «δεν υπήρχε ποτέ διαφάνεια» και ότι η χώρα έχει γαλουχηθεί «στην ατιμωρησία» και στη «μη λογοδοσία». Στο ίδιο πλαίσιο, η Σώτη Τριανταφύλλου ανέφερε ότι «ως κόμμα το ΠΑΣΟΚ – πιθανότατα και η υπόλοιπη αριστερά – δεν δικαιούται να ομιλεί με ηθικούς όρους που επί 20 χρόνια έκανε ό,τι έκανε».

Η αξιωματική αντιπολίτευση αντέδρασε άμεσα με τον Νίκο Ανδρουλάκη να απαντά εμμέσως, αναδημοσιεύοντας στα social media την ανάρτηση της δικηγόρου και αναπληρώτριας του τομέα Οικονομικών του κόμματος, Μαρινίκης Θεοδώρου.

«Από πότε η ηθική είναι προνόμιο συγκεκριμένων και “αλάθητων”;»

Στην ανάρτησή της, η Μαρινίκη Θεοδώρου αντέτεινε ότι το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι «ποιος δικαιούται να μιλά με ηθικούς όρους», αλλά «αν έχουμε ακόμη το θάρρος να τους υπηρετούμε στην πράξη, ως άνθρωποι και ως κοινωνία». Με αιχμηρό τόνο, έθεσε το ερώτημα: «Από πότε η ηθική είναι προνόμιο συγκεκριμένων και “αλάθητων”;», ενώ χαρακτήρισε «απόλυτη και ακυρωτική» τη διατύπωση της Σώτης Τριανταφύλλου. Στην ίδια ανάρτηση υπογράμμισε ότι «όχι μόνο δικαιούμαστε, αλλά οφείλουμε να μιλάμε και να παλεύουμε για το καλύτερο, ειδικά όταν η παρακμή απλώνεται παντού», για να καταλήξει με τη φράση ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι ζωντανός οργανισμός, φτιαγμένος από ανθρώπους, με όνειρα, αξίες και αγώνες».

Μαρινάκης: Απαράδεκτη ενέργεια του ΠΑΣΟΚ – Να αποσύρει ο Ανδρουλάκης την ανάρτηση

Ο Παύλος Μαρινάκης ανέλαβε από πλευράς ΝΔ να ρίξει λάδι στη φωτιά, φτάνοντας στην κόντρα σε… πολεμικό επίπεδο. Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Σκάι τη Μεγάλη Τετάρτη δήλωσε:

«Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης προέβη σε μία ενέργεια βαθύτατα προβληματική. Αναδημοσίευσε μία ανάρτηση της κυρίας Θεοδώρου, που είναι -όπως διαβάζω εδώ- αναπληρώτρια τομεάρχης οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, μια ανάρτηση κατά της Σώτης Τριανταφύλλου, κορυφαίας Ελληνίδας, συγγραφέως και διανοούμενης. Θεωρώ, ότι είναι μια απαράδεκτη ενέργεια» είπε ο Παύλος Μαρινάκης, και συνέχισε λέγοντας:

«Μπορεί να διαφωνεί, ως έχει δικαίωμα, ο κ. Ανδρουλάκης και το κόμμα του με αυτά τα οποία είπε η κυρία Τριανταφύλλου, αλλά δεν νομίζω ότι είναι πρέπον και ξεφεύγει των ορίων και των θεσμικών ορίων του κ. Ανδρουλάκη, με την ιδιότητά του ως πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μία τέτοια κίνηση και, επειδή ζούμε στη χώρα που πολλοί είναι “α λα καρτ ευαίσθητοι” με το κράτος δικαίου, αναμένω από τους γνωστούς – αγνώστους, “ευαίσθητους” να πράξουν τα δέοντα σε επίπεδο ανακοινώσεων και σε κάθε περίπτωση, θα μπορούσε όλο αυτό το πράγμα να τελειώσει -μέρες που είναι- με το να καταλάβει το λάθος του ο κ. Ανδρουλάκης και να αποσύρει αυτή την αναδημοσίευση».

ΠΑΣΟΚ: «Μαθήματα περί “θεσμικών ορίων” δεν είναι σε θέση να κάνει ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης»

Το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε άμεσα και με ανακοίνωσή του στηλίτευσε την παρέμβαση του κυβερνητικού εκπροσώπου υπέρ της συγγραφέως.

Στην ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «ο κ. Μαρινάκης εγκάλεσε σήμερα την αναπληρώτρια τομεάρχη Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, Μαρινίκη Θεοδώρου, γιατί εξέφρασε την άποψή της με σοβαρότητα, σεβασμό προς τη συνομιλήτριά της και ακρίβεια».

Στην ίδια ανακοίνωση, το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «στην ελληνική δημοκρατία, όπως έχει δικαίωμα η κα. Σώτη Τριανταφύλλου να δηλώνει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν δικαιούται να μιλά με ηθικούς όρους, το ίδιο δικαίωμα έκφρασης έχει και οποιοσδήποτε άλλος διαφωνεί με τη θέση της». Παράλληλα, επιμένει πως «δεκάδες στελέχη και ψηφοφόροι ενός δημοκρατικού προοδευτικού κόμματος δεν στερούνται ηθικού τεκμηρίου για να τοποθετούνται για τη διαφθορά που παράγει η “επιτελική” κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

Η Χαριλάου Τρικούπη καταλήγοντας κάνει λόγο για «δημοκρατία made in Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη», αφήνοντας αιχμές για διαφορετικά μέτρα και σταθμά στον δημόσιο λόγο. «Μαθήματα περί “θεσμικών ορίων” δεν είναι σε θέση να κάνει ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης που έστησε ένα δυσώδες παρακράτος, υπονομεύοντας το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εθνική ασφάλεια» καταλήγει η ανακοίνωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Θεοδωρικάκος για ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαχρονικό σκάνδαλο, δεν θα περάσει η ηθική απαξίωση της ΝΔ












