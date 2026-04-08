«Κόφτης» στα social media για τα παιδιά: Εκτός Facebook, Instagram, TikTok και Snapchat όσοι γεννήθηκαν από 1/1/2012 και μετά – Μαρινάκης: Γιατί «age ban» (Videos)

Τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1/1/2012 θα αφορά η απαγόρευση στα social media (Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat) από την 1η Ιανουαρίου 2027, όπως ανακοινώθηκε κατά τη συνέντευξη Τύπου για το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανήλικων στα social media από τους υπουργούς Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου και Επικρατείας Άκη Σκέρτσο.

Εξειδικεύοντας την ανακοίνωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Άκης Σκέρτσος ανέφερε αρχικά πως πρόκειται για μια «πολύ σημαντική απόφαση και πως λίγες χώρες έχουν στην Ευρώπη έχουν προχωρήσει σε ένα τέτοιο μέτρο. Θεωρούμε ωστόσο πως είναι κρίσιμο και αναγκαίο», τονίζοντας το πρόβλημα του εθισμού των νέων που παρατηρείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Καθήκον μας να αξιοποιούμε την τεχνολογία και να θεσπίζουμε κανόνες λογικούς, οι οποίοι θα ρυθμίζουν τον τρόπο με τον οποίον αλληλεπιδρούν οι πολίτες με την τεχνολογία», σημείωσε.

«Όταν ανοίγει ένα κινητό, κλείνει μια παρέα. Και αυτό το έχουν καταλάβει ήδη τα παιδιά μας και οφείλουμε εμείς ως γονείς να αντιληφθούμε την ευθύνη που όλοι έχουμε», τόνισε ο κ. Σκέρτσος και ανακοίνωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι ο νόμος να ψηφιστεί έως το καλοκαίρι του 2026, επισημαίνοντας πως το «scrolling χωρίς όρια κάνει κακό και είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε όλοι σε οικογενειακό επίπεδο. Η επιστήμη υποστηρίζει αυτό που θέλουμε να θεσπίσουμε».

Από την πλευρά του, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε πως «δεν περιορίζουμε την ελευθερία του λόγου, δεν κάνουμε τίποτα απ΄όλα αυτά που κάποιοι λένε. Παίρνουμε κάποια προληπτικά μέτρα για να προσαρμοστούμε στο νέο κόσμο που έχει γεννηθεί και ήρθε γρηγορότερα από τις εθνικές νομοθεσίες. […] Είναι μια πρωτοβουλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, απολύτως σύμφυτη με τους στόχους του υπ. Υγείας».

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου ξεκαθάρισε πως «σκοπός μας δεν είναι να κόψουμε το ίντερνετ στα παιδιά, δεν θα σκεφτόμασταν κάτι τέτοιο. Αλλά έχουμε υποχρέωση να βοηθήσουμε τα παιδιά να μεγαλώσουν ως φυσιολογικά σε ένα φυσιολογικό κόσμο», σημειώνοντας πως το μέτρο αφορά παιδιά έως την Γ’ Γυμνασίου, που έχουν γεννηθεί από το 2012. «Το νομοσχέδιο που έρχεται είναι πολύ απλό που βασίζεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο νομοθέτησης και λέει πως η απαγόρευεται η πρόσβαση ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους στα social media».

Για το πώς θα απαγορεύεται η πρόσβαση στις δημοφιλείς πλατφόρμες, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξήγησε πως «οι πλατφόρμες είναι υποχρεωμένες πλέον να γνωρίζουν, να επαληθεύουν την ηλικία των χρηστών. Οι πλατφόρμες έχουν αλγορίθμους που θα μπορούν να το κάνουν αυτό, αλλά σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό, προτείνουμε να χρησιμοποιούν εργαλεία σαν το Kids Wallet».

Τα… απαγορευμένα

Ο κ. Παπαστεργίου εξήγησε πως οι ανήλικοι κάτω των 15 ετών δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πλατφόρμες όπως το Instagram, το TikTok, το Facebook, το Snapchat και πως στην απαγόρευση «δεν περιλαμβάνονται οι πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται απλώς για την ανταλλαγή μηνυμάτων». «Είμαστε η πρώτη και μόνη χώρα που εφαρμόζουμε τον έλεγχο πώλησης αλκοόλ και καπνικών προϊόντων και η εφαρμογή του Kids Wallet είναι ελληνική εφαρμογή για επαλήθευση ηλικίας. Ο μηχανισμός αυτός δεν δίνει προσωπικά δεδομένα παρά μόνο ταυτοποιεί αν ο χρήστης είναι άνω ή κάτω των 15 ετών».

«Για πιθανές παραβιάσεις ενημερώνεται η Ιρλανδία που είναι η βάση των περισσότερων από τις πλατφόρμες στην Ευρώπη και κινητοποιούνται όσα προβλέπονται από το ευρωπαϊκό πλαίσιο», πρόσθεσε και διευκρίνισε: «Το μέτρο δεν περιορίζει την ενημέρωση και την κοινωνικότητα, θέλουμε τα παιδιά να ζουν με χρήση τεχνολογίας αλλά με λελογισμένη χρήση και σε ηλικίες που πρώτα θα έχουν αναπτύξει λειτουργίες αυτοάμυνας και αυτορρύθμισης».

«Θέλει προσοχή και ευθύνη από τους γονείς για να μην πάρουν τα παιδιά τα κινητά των γονιών», δήλωσε ενώ τόνισε ότι «δεν μπορούμε σήμερα να υποχρεώσουμε τις πλατφόρμες να χρησιμοποιήσουν το Kids Wallet, η Ευρώπη όμως μπορεί και αυτό ακριβώς ζητάει ο πρωθυπουργός. Να υπάρξει κοινή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία». Ο υπουργός διευκρίνισε πως η πρόσβαση στο YouTube θα ισχύει κανονικά.

«Από 1/1/2027 οι πλατφόρμες θα είναι υποχρεωμένες να γνωρίζουν αν έχουν επιτρέψει ή όχι την είσοδο παιδιών κάτω των 15 ετών. Και τους λέμε αν δεν είστε βέβαιοι χρησιμοποιήστε το Kids Wallet. Τα πρόστιμα είναι αυτά που προβλέπει η DSA. Και για τις μεγάλες πλατφόρμες, φτάσει έως και το 6% του τζίρου τους», απάντησε σε σχετική ερώτηση.

Ανάρτηση Μαρινάκη

Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με ανάρτησή του στο TikTok, εξήγησε ότι «από 1η Ιανουαρίου 2027, παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2012 και μετά, δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν συγκεκριμένες πλατφόρμες. Γιατί το 2012; Γιατί όσοι έχουν γεννηθεί το 2012, γίνονται 15 ετών το 2027. Ποιες; Αυτές που σε κρατάνε στο ατελείωτο “σκρολάρισμα”. Facebook – Instagram – Tik Tok – Snapchat. Ποιες επιτρέπονται; Messaging και video πλατφόρμες, όπως Μessenger – WhatsApp – Viber – YouTube».

Προσέθεσε, δε, ότι «οι πλατφόρμες πλέον θα υποχρεώνονται για 2 πράγματα: Πρώτον, την επιβεβαίωση της ηλικίας του χρήστη, με αξιόπιστους μηχανισμούς όπως το kids wallet και δεύτερον την επαλήθευση ξανά της ηλικίας σε όσους έχουν, ήδη, λογαριασμό. Και θα ρωτήσετε “Γιατί;”. Ένα παιδί που σε λίγο θα ενηλικιωθεί, δεν είναι αρκετά μεγάλο για να τα διαχειριστεί; Όχι. Η αλήθεια είναι ότι ο εγκέφαλός τους ακόμα διαμορφώνεται. Και οι ειδικοί συμφωνούν πως η ανεξέλεγκτη χρήση τέτοιων πλατφορμών μπορεί να οδηγήσει σε άγχος, κατάθλιψη, στέρηση ύπνου, σύγκριση με όσα βλέπουν στο internet, cyber bullying και κοινωνική απομόνωση».

