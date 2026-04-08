ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 12:58
08.04.2026 11:39

Παπασταύρου: «Τον Φεβρουάριο ξεκινούν οι γεωτρήσεις στο Ιόνιο»

Τον Φεβρουάριο του 2027 ξεκινά η πρώτη γεώτρηση στο Ιόνιο, όπως ανακοίνωσε ο Σταύρος Παπασταύρου. 

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε πως «μέσα στον Απρίλιο θα οριστικοποιηθεί και θα υπογραφεί η ενοικίαση για το γεωτρύπανο, έτσι ώστε τον Φεβρουάριο του 2027, να έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση». 

Αναφορικά με την σημερινή σύσκεψη στο υπουργείο Περιβάλλοντος ο κ. Παπασταύρου τόνισε πως «πρέπει να είμαστε συνέχεια σε εγρήγορση γιατί αυτή η αστάθεια (στις τιμές λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή) δημιουργεί σε παγκόσμια κλίμακα μια πολύ μεγάλη πίεση στα αποθέματα. Γι’ αυτό εμείς, για να είμαστε σίγουροι πως έχουμε επάρκεια τουλάχιστον 90 ημερών, ότι δεν κινδυνεύουμε  στον εφοδιασμό, είμαστε σε μια διαρκή εγρήγορση με όλους τους παράγοντες της αγοράς. Η αλήθεια είναι ότι η αποκατάσταση της κίνησης στο Στενό του Ορμούζ θα οδηγήσει σε μια αποκλιμάκωση τιμής, τουλάχιστον για την ώρα».

Ακόμη, ο Σ. Παπασταύρου σημείωσε πως η σημερινή σύσκεψη αποφασίστηκε ώστε «οι διαχειριστές να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν τις αυξομειώσεις, λόγω της αυξημένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, και να εξασφαλίσουν τη σταθερότητα του συστήματος».

«Για το μέλλον μόνο μια λύση υπάρχει. Να μπορείς να στηρίζεσαι μόνο στις δικές σου δυνάμεις, τις δικές σου πηγές. Μέσα στον Απρίλιο θα οριστικοποιηθεί και θα υπογραφεί η ενοικίαση για το γεωτρύπανο, έτσι ώστε τον Φεβρουάριο του 2027, σε 10 μήνες από τώρα, να έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην πατρίδα μας μετά από μισό αιώνα, στο Ιόνιο, από την Exxonmobil, την Energean και την Helleniq Energy. Και νότια της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου πριν το τέλος του χρόνου θα ξεκινήσουν οι πρώτες σεισμικές έρευνες» πρόσθεσε.

