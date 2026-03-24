Συνάντηση Παπασταύρου με τον αντιπρόεδρο της ExxonMobil: Σε τροχιά υλοποίησης η γεώτρηση στο Ιόνιο το 2027

Σε τροχιά υλοποίησης τίθεται η πρώτη, μετά από 40 χρόνια, υπεράκτια ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο, με στόχο να πραγματοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο του 2027, στο πλαίσιο του σχεδιασμού της κοινοπραξίας ExxonMobil-Energean-Helleniq Energy.

Η εξέλιξη αυτή συζητήθηκε κατά τη διμερή συνάντηση που είχαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου και ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος, με τον αντιπρόεδρο της ExxonMobil Τζον ‘Αρντιλ, στο περιθώριο της δεύτερης ημέρας του ενεργειακού συνεδρίου CERAWeek στο Χιούστον.

Στη συνάντηση ήταν παρών και ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ Αριστοφάνης Στεφάτος με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.

Στόχος είναι η κοινοπραξία να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς του αναγκαίου ερευνητικού εξοπλισμού, ώστε να προχωρήσει η γεώτρηση σε λιγότερο από 12 μήνες.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ:

Νωρίτερα, ο κ. Παπασταύρου μίλησε για τη θέση της Ελλάδας στο νέο ενεργειακό τοπίο ως προσκεκλημένος του Baker Institute του Rice University σε fireside chat με τον διευθυντή του ινστιτούτου, Kenneth Medlock. Ο κ. Παπασταύρου ανέδειξε τον αναδυόμενο ρόλο της Ελλάδας στην διατλαντική ενεργειακή αρχιτεκτονική, ενώ απαντώντας σε ερώτηση για τη στάση της Τουρκίας, υπογράμμισε ότι οι απειλές χρήσης βίας δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές και δεν είναι σε καμία περίπτωση μέσα άσκησης πολιτικής. Αντίθετα, όπως τόνισε, η περιφερειακή συνεργασία πρέπει να στηρίζεται στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, στην εμπιστοσύνη και στην αξιοπιστία. «Το σχήμα 3+1 Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και ΗΠΑ στην ενέργεια αποτελεί ένα νέο μοντέλο συνεργασίας που βασίζεται στη τήρηση των διεθνών κανόνων και τη θεσμική συνεννόηση», συμπλήρωσε.

Παράλληλα, ο υπουργός εξήγησε ότι η σχετική συγκράτηση των τιμών ενέργειας στην Ελλάδα, παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή, οφείλεται στο διαφοροποιημένο ενεργειακό μίγμα που έχει αναπτύξει η χώρα μας, αξιοποιώντας τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Στο ίδιο πλαίσιο του «ενεργειακού ρεαλισμού» που ακολουθεί η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, εντάσσεται και η στρατηγική για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην πατρίδα μας.

Στο περιθώριο της έκθεσης, ο κ. Παπασταύρου συναντήθηκε με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Ουκρανίας, Denys Shmyhal και συζήτησαν για την ενίσχυση της ελληνο-ουκρανικής ενεργειακής συνεργασίας, καθώς και για επενδυτικές προοπτικές που μπορεί να προσφέρει η Ουκρανία σε ελληνικές εταιρείες.

Τέλος, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μαζί με τον υφυπουργό, θα συναντηθούν την Τρίτη με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ και πρόεδρο του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας Νταγκ Μπέργκαμ στο πλαίσιο του ενεργειακού συνεδρίου CERAWeek.

