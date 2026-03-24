24.03.2026 19:41

Ο Παύλος Μαρινάκης απαντά σε απορίες πολιτών για τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο ΠΘ (Video)

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ανέβασε στο TικTοκ βίντεο, στο οποίο δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα των πολιτών για τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

«Έχετε, και με το δίκιο σας, πολλές απορίες ή ενστάσεις μετά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός. Μάζεψα τις πιο βασικές και θα προσπαθήσω να τις απαντήσω», αναφέρει και κ. Μαρινάκης και στη συνέχεια σημειώνει τα εξής:

1. «Πόσα παίρνουμε πίσω;»

«Στην πραγματικότητα παίρνουν πίσω αυτά τα οποία δίνουν παραπάνω για βενζίνη, λόγω των αυξήσεων. Ένας, για παράδειγμα, που δίνει 150 ευρώ τον μήνα για καύσιμα θα πάρει πίσω 25 ευρώ, όσα είναι η αύξηση λόγω των ανατιμήσεων. Ενώ, όσοι χρησιμοποιείτε diesel, τότε αυτή η μείωση είναι στην αντλία, δηλαδή 20 λεπτά κάτω.»

2. «Γιατί δεν μειώνετε τον φόρο, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης;»

«Πάμε να δούμε, λοιπόν, ακριβώς τι θα γινόταν, αν μειώναμε τον φόρο και αν θα ήταν καλύτερο για εσάς. Ξεκινάμε με το diesel. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι στα 41 λεπτά το λίτρο. Πόσο μπορούμε να τον μειώσουμε, με βάση την ευρωπαϊκή οδηγία; 8 λεπτά. Να τον πάμε, δηλαδή, 33. Εμείς το μειώνουμε αντί για 8, 20 λεπτά, άρα το κέρδος είναι μεγαλύτερο. Πάμε τώρα και στην βενζίνη. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι στα 70 λεπτά. Πόσο μας επιτρέπει η Ευρώπη να τον μειώσουμε; Κατά 34,1 λεπτά, το πολύ. Πόσο τον μειώνουμε; 36 λεπτά και 43 λεπτά για όσους είναι στα νησιά. ‘Αρα και στη βενζίνη, το μειώνουμε παραπάνω».

3. «Γιατί δεν κάνετε αυτό που κάνει και η Ισπανία;»

«Πόσο είναι το όφελος στην Ισπανία για τα καύσιμα, μετά τις παρεμβάσεις της; 30 λεπτά. Πόσο είπαμε ότι είναι το κέρδος για 3 στους 4 στη χώρα μας; 36 λεπτά και 43 λεπτά στα νησιά.

«Ναι, αλλά στην Ισπανία παίρνουν και άλλα μέτρα»… Σας θυμίζω ότι πριν από λίγους μήνες ανακοινώσαμε τη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση, όπου μειώθηκε ο φόρος εισοδήματος για όλα τα φυσικά πρόσωπα, τουλάχιστον κατά 2 μονάδες, και πολύ παραπάνω αν έχεις παιδιά ή αν είσαι νέος.

4. «Και μήπως τα χρήματα αυτά καταλήγουν στις εταιρείες;»

«Λογική απορία. Όχι, γιατί έχουμε βάλει και πλαφόν στο μέγιστο περιθώριο κέρδους, άρα θα περάσουν τα μέτρα αυτά στον καταναλωτή».

5. «Θα ανακοινωθούν κι άλλα μέτρα;».

«Όσο συνεχίζουμε να έχουμε παραπάνω φορολογικά έσοδα, ενώ μειώνουμε τους φόρους, κάτι το οποίο είναι καλό, τόσο θα επιστρέφουμε πίσω στην κοινωνία αυτά τα οποία έχει στερηθεί. Τα μέτρα είναι αυτά που έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα, αλλά αν ξεφύγει κι άλλο η κατάσταση, δεν θα αφήσουμε την κοινωνία αβοήθητη».

Διαβάστε επίσης:

Παραιτήθηκε ο Αλέξης Χαρίτσης από πρόεδρος της Νέας Αριστεράς – Ο ρόλος του Γαβριήλ Σακελλαρίδη

Στην Πλατεία Συντάγματος ο πρωθυπουργός την Τετάρτη για τη στρατιωτική παρέλαση

Αιχμή Βάρρα για Βορίδη στη δίκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Με παραίτησαν επειδή έκανα καλά τη δουλειά μου»

ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρώην επικεφαλής της Frontex κατηγορείται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας – Πώς εμπλέκεται η Ελλάδα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επαγρύπνηση από τις τράπεζες ζήτησε ο Στουρνάρας

ΚΟΣΜΟΣ

Το Πεντάγωνο στέλνει 3.000 στρατιώτες της 82ης Αερομεταφερόμενης Μονάδας στη Μέση Ανατολή

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το ρομποτάκι «Κύων», ο Πίνατ, οι εκλογές και τα εγκαίνια του Flyover και οι σέλφι του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμή για το FuelPass πριν το Πάσχα, την άλλη εβδομάδα οι αιτήσεις διπλό όφελος για οχήματα με diesel

ΚΑΛΧΑΣ

Το μπέρδεμα της αίθουσας και ο Φλωρίδης, η οργή Πλακιά και η τύχη του Καραμανλή, ο Γιαννίτσης προετοιμάζει συνεργασία με ΝΔ και το δίδυμο του Αλέξη   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Απριλίου 2026: Το απόγευμα στα ATM οι πρώτοι δικαιούχοι - Μετά την 25η Μαρτίου το δεύτερο «κύμα» πληρωμών (video)

ΚΟΣΜΟΣ

«Το Ισραήλ επωφελείται από τις διαφορές μας»: Μήνυμα Πεζεσκιάν στα μουσουλμανικά κράτη

ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Σφοδρές αεροπορικές επιθέσεις με πυραύλους 4 κεφαλών στο Τελ Αβίβ - Φονικοί βομβαρδισμοί στη Βηρυτό, δεκάδες νεκροί στο Ιράκ - Όλες οι εξελίξεις

ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρώην επικεφαλής της Frontex κατηγορείται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας – Πώς εμπλέκεται η Ελλάδα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επαγρύπνηση από τις τράπεζες ζήτησε ο Στουρνάρας

ΚΟΣΜΟΣ

Το Πεντάγωνο στέλνει 3.000 στρατιώτες της 82ης Αερομεταφερόμενης Μονάδας στη Μέση Ανατολή

