ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 18:13
08.04.2026 17:41

Δούκας: Προσυπογράφει τη δήλωση Σάντσεθ – «Δεν θα χειροκροτήσουμε όσους έβαλαν φωτιά στον κόσμο επειδή εμφανίστηκαν με έναν κουβά νερό»

Με μια αναδημοσίευση της ανάρτησης του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ για την εκεχειρία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν σχολίασε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή .

«Η εκεχειρία είναι πάντα καλή είδηση – ιδιαίτερα όταν οδηγεί σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Όμως αυτή η πρόσκαιρη ανακούφιση δεν μπορεί να μας κάνει να ξεχάσουμε το χάος, την καταστροφή και τις ζωές που χάθηκαν.

Η κυβέρνηση της Ισπανίας δεν θα χειροκροτήσει όσους έβαλαν φωτιά στον κόσμο μόνο και μόνο επειδή εμφανίζονται με έναν κουβά.

Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι: διπλωματία, σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και ΕΙΡΗΝΗ» έγραψε στα social media ο Ισπανός πρωθυπουργός, ο οποίος ήταν από τους ελάχιστους που «ύψωσε» ανάστημα στον Τραμπ, κλείνοντας τον εναέριο χώρο της Ισπανίας για τα πολεμικά αεροσκάφη των ΗΠΑ και μην επιτρέποντάς τους να χρησιμοποιούν τις βάσεις της χώρας του για πολεμικά πλήγματα.

«Μια δήλωση του Πέδρο Σάντσεθ που τα λέει όλα: Δεν θα χειροκροτήσουμε όσους έβαλαν φωτιά στον κόσμο επειδή εμφανίστηκαν με έναν κουβά νερό» σχολιάζει ο Χάρης Δούκας στα social media.

