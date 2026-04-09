Κρίση «ρουσφετιού» στην κυβέρνηση: Οι τριβές με τους βουλευτές, το μήνυμα του Γεωργιάδη και η ψήφος κατά συνείδηση στις άρσεις ασυλίας 

Μόνο ήρεμο και εορταστικό δεν αναμένεται να είναι το φετινό Πάσχα για τους βουλευτές της ΝΔ οι οποίοι θα βρεθούν στην επαρχία για το ψήσιμο του οβελία. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μαζί με τις υποκλοπές αλλά και τα θέματα της ακρίβειας αναμένεται να μονοπωλήσουν τις συζητήσεις γύρω από το γιορτινό τραπέζι.

Οι περισσότεροι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος δεν κρύβουν ότι οι επόμενες μέρες θα είναι δύσκολες αφού η κοινωνία βράζει από την αίσθηση ότι κάποιοι από τους πολίτες αντιμετωπίστηκαν αλλιώς, δηλαδή προνομιακά σε σχέση με κάποιους άλλους καθώς έλαβαν ευρωπαϊκά χρήματα αν και δεν τα δικαιούνταν. Το γεγονός αυτό έχει λειτουργήσει καταλυτικά στην ελληνική κοινωνία η οποία τα τελευταία εικοσιτετράωρα έχει μπεί ελέω ρουσφετιών σε μία άλλη λογική με ευθύνη της κυβέρνησης για την σχέση ψηφοφόρου και πολιτικού.

Η αξία του ρουσφετιού

Τα κυβερνητικά στελέχη προεξάρχοντος του Άδωνι Γεωργιάδη εμφανίστηκαν να υποστηρίζουν την αξία του ρουσφετιού η οποία μάλιστα είναι διαχρονική. Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι ο υπουργός Υγείας είπε ότι όποιος του ζητάει χάρη θα την κάνει ενώ λίγο αργότερα απείλησε τους συναδέλφους του, της αντιπολίτευσης, ότι θα αποκαλύψει τις χάρες που του έχουν ζητήσει!! Το παράδοξο της ιστορίας είναι ωστόσο ότι την ίδια στιγμή οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος εμφανίζονται ιδιαίτερα εκνευρισμένοι καθώς θεωρούν ότι η κυβέρνηση δεν κάλυψε τους εμπλεκόμενους βουλευτές ζητώντας οριζόντια άρση ασυλίας όλων όσων περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Ευρωπαίους Εισαγγελίας. Οι διαμαρτυρίες έφτασαν μέχρι το γραφείο του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. «Δε γίνεται να αίρουμε την ασυλία ακόμη και για συναδέλφους που απλά διαβίβασαν ένα αίτημα για αξιολόγηση» δηλώνει στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος.

Ο Μάκης Βορίδης μάλιστα σε συνέντευξη του ανέφερε ότι καθένας κρίνει διαφορετικά ανάλογα με τη συνείδηση του, ενώ αναφερόμενος στην πρόταση του πρωθυπουργού για το ασυμβίβαστο βουλευτή -υπουργού σημείωσε: «Να δούμε μία συνολική πρόταση για το ασυμβίβαστο», λέγοντας παράλληλα «να δούμε και το θέμα σταυρού προτίμησης».

Ψήφος κατά συνείδηση

Το Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να αντιμετωπίσει τις παρενέργειες αυτής της ιστορίας κατέληξε στην ψήφο κατα συνείδηση θεωρώντας ότι με αυτό τον τρόπο θα εκτονωθεί το κακό κλίμα που υπάρχει στην ΚΟ.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος αναφερόμενος στην κριτική που κάνει η κυβέρνηση μιλώντας για «πλειοψηφία των υποδίκων» επεσήμανε ότι είναι απαράδεκτος, άθλιος και αστήρικτος. “Η ασυλία έχει αρθεί σε δεκάδες βουλευτές όλων των κομμάτων. Στο ΠΑΣΟΚ, ένας στους πέντε βουλευτές του, για διάφορους λόγους έχει αρθεί η ασυλία τους, με τη σύμφωνη γνώμη τους. Δεν τους είπε κανείς κόμμα υποδίκων. Επομένως, ας ηρεμήσουν πολιτικά και ας φροντίσει η αντιπολίτευση να μιλήσει με σοβαρότητα και ευθύνη» είπε ο υπουργός.

Αντιδράσεις για την κυβερνητική στάση

Την ίδια στιγμή ωστόσο φουντώνουν σε εσωκομματικό επίπεδο οι αντιδράσεις και για την στάση που κράτησε η κυβέρνηση μιλώντας για «διαχρονικές παθογένειες».

Ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Βλάχος, διατύπωσε την ανοιχτή διαφωνία του και με το περιεχόμενο της πρότασης Μητσοτάκη περί «ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή».

Ζήτησε ακόμα να συγκληθεί η ΚΟ ενώ έστειλε σαφές μήνυμα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη: «Εγώ υπηρετώ μια παράταξη από μικρό παιδί που σημαία είχε τον πατριωτισμό, την εντιμότητα, τις καθαρές σχέσεις με την κοινωνία. Αυτό στο τέλος είναι ο καραμανλισμός για μένα, έτσι; Αυτόν υπηρετώ. Αυτό λοιπόν δε μπορεί να μας ικανοποιεί. Ούτε τον πρωθυπουργό πρέπει να τον ικανοποιεί αυτό».

Διαβάστε επίσης

Κυβέρνηση: Και εσωτερικό μέτωπο λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ασυμβίβαστο βουλευτή – υπουργού και Βουλή 200 εδρών: Γιατί η ιδέα δεν… ενθουσίασε κανέναν

Δικογραφίες ΟΠΕΚΕΠΕ: Γιατί ο Άδωνις Γεωργιάδης επιτίθεται στις Κοβέσι και Παπανδρέου – Στο πλευρό των βουλευτών ενόψει «επόμενης μέρας»