Αιχμές και ερωτήματα για τον Μακάριο Λαζαρίδη διατυπώνει το ΠΑΣΟΚ – Για διορισμό του σε θέση συνεργάτη υπουργού το 2007

Ερωτήματα προς τον νέο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά με το πτυχίο του, καθώς επίσης και προς τον «πρωθυπουργό της αριστείας», απευθύνει το ΠΑΣΟΚ ζητώντας διευκρινίσεις για το «πώς ως απόφοιτος απλής ιδιωτικής σχολής είχε αναλάβει καθήκοντα Ειδικού Επιστήμονα Υπουργού το 2007, ενώ ο νόμος 2190/1994 όριζε μίνιμουμ προσόντα πτυχίο ΑΕΙ, διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο».

Το κόμμα υποστηρίζει ότι δεν έχει δοθεί απάντηση για το πώς ο υφυπουργός είχε αναλάβει καθήκοντα το 2007 και θέτει σειρά ερωτημάτων, ζητώντας να διευκρινιστεί αν πρόκειται για περίπτωση συνωνυμίας, αν υπάρχει άλλος τίτλος σπουδών που δεν είναι γνωστός ή αν υφίσταται σχετική εξομοίωση τίτλου ιδιωτικής σχολής με ΑΕΙ.

Αναλυτικά το ΠΑΣΟΚ αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση του:

«Ο κ. Μακάριος Λαζαρίδης, νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, σήμερα παριστάνει το εξαπτέρυγο του κ. Γεωργιάδη.

Αλήθεια, ψάχνουμε αλλά δεν βρίσκουμε καμία απάντηση του για το πώς ως απόφοιτος απλής ιδιωτικής σχολής είχε αναλάβει καθήκοντα Ειδικού Επιστήμονα Υπουργού το 2007, ενώ ο νόμος 2190/1994 όριζε μίνιμουμ προσόντα πτυχίο ΑΕΙ, διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο.

Αποκλείεται να μην έχουν υποπέσει στην αντίληψη του αυτές οι κατηγορίες.

Ήταν συνωνυμία; Έχει κάποιο άλλο πτυχίο, που δε γνωρίζουμε; Υπάρχει κάποιο έγγραφο που εξομοιώνει το πτυχίο της ιδιωτικής σχολής με ΑΕΙ;

Το Μαξίμου πώς τοποθετείται; Έχει αναζητήσει εξηγήσεις από τον υφυπουργό, γιατί ο ίδιος, εδώ και μέρες, που συζητείται το θέμα, δεν έχει προβεί σε διευκρινίσεις; Ο πρωθυπουργός της αριστείας θα απαντήσει;

Ελπίζουμε τις επόμενες ώρες, πριν αρχίσει να επικαλείται και αυτός την κατάνυξη των ημερών, να φιλοτιμηθεί να απαντήσει στα καλοπροαίρετα ερωτήματα μας».

Η απάντηση Λαζαρίδη

«Σε ό,τι αφορά τα περί ‘προσόντων’, ας απευθυνθούν στη διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού της γενικής γραμματείας Νέας Γενιάς. Εγώ κατέθεσα όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που μου ζητήθηκαν (απολυτήριο Λυκείου και πτυχίο από το ‘The College of Southeastern Europe’)» υπογραμμίζει ο Μακράιος Λαζαρίδης, απαντώντας στα ερωτήματα του ΠΑΣΟΚ. Συνεχίζει δε, λέγοντας πως «αν υπήρχε οποιοδήποτε ζήτημα, θα μου είχε επισημανθεί. Τα υπόλοιπα είναι απλώς φθηνές εντυπώσεις ενώ όσο για τα περί ‘εξαπτέρυγων’ καλό θα ήταν να μην ξύνονται στη γκλίτσα του τσοπάνη. Διότι γνωρίζουν ότι έχουν λερωμένη τη φωλιά τους.

«Αυτές τις ‘Αγιες Μέρες, το μόνο που εύχομαι στο ΠΑΣΟΚ και τη συγκυβέρνηση της τοξικότητας είναι … Καλή Ανάσταση» καταλήγει στην απάντησή του ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Διαβάστε επίσης:

Συνεχίζεται η κόντρα Γεωργιάδη – ΠΑΣΟΚ: «Εκνεύρισα λίγο τον Ανδρουλάκη» – «Ο ρουσφετάκιας παραληρεί πανικόβλητος»

Η Νοτοπούλου για την απώλεια της ακοής της: Βασίζομαι στη χειλεανάγνωση και φοράω ακουστικά βαρηκοΐας (Video)

Κρίση «ρουσφετιού» στην κυβέρνηση: Οι τριβές με τους βουλευτές, το μήνυμα του Γεωργιάδη και η ψήφος κατά συνείδηση στις άρσεις ασυλίας