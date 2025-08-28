Μητσοτάκης από Θεσσαλονίκη: Δίνει 120 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση της ΔΕΘ, λέει «όχι» σε ξενοδοχείο

Ειδική αναφορά στο ζήτημα της ΔΕΘ έκανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια εκδήλωσεις στη Θεσσαλονική για τα έργα που ολοκληρώθηκαν, είναι σε εξέλιξη, ή δρομολογούνται στην συμπρωτεύουσα.

Συγκεκριμένα, ο Κ. Μητσοτάκης, για το ζήτημα της ΔΕΘ είπε ότι «είμαι σήμερα στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω την πρόταση της κυβέρνησης για την αναβάθμιση του χώρου της ΔΕΘ. Δεν θα κατασκευαστεί κανένα ξενοδοχείο, δεν θα υπάρχει συμμετοχή ιδιώτη, αλλά θα κατασκευαστεί από εθνικούς πόρους ύψους 120 εκατ. ευρώ. Θα κρατήσουμε το ίδιο αποτύπωμα, θα ανακαινιστεί το Βελλίδειο που είναι τοπόσημο της πόλης και θα υπάρξει σημαντική επέκταση του πρασίνου. Ταυτόχρονα θα κατασκευαστεί πάρκινγκ 600 θέσεων για τις ανάγκες του κέντρου της πόλης. Θέλουμε τη στήριξη της δημοτικής Αρχής σε αυτό».

Σε γενικότερο πλαίσιο, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι «αυτά τα οποία γίνονται στη Θεσσαλονίκη και σχεδιάζονται, δεν έχουν ξαναγίνει στην πόλη τις τελευταίες δεκαετίες. Θα ήθελα να σταθώ επιγραμματικά σε κάποια έργα. Μιλήσαμε για το μετρό της Θεσσαλονίκης και έβλεπα καχυποψία όσο πλησιάζαμε πριν το τέλος, αν το σημαντικό αυτό έργο θα γίνει πραγματικότητα. Η Θεσσαλονίκη το έχει αγκαλιάσει, έχει αναδείξει τον πολιτισμικό πλούτο της μητρόπολης των Βαλκανίων και σύντομα θα φτάνει ως την Καλαμαριά μετά βεβαιότητας εντός του πρώτου τριμήνου του 2026».

«Ταυτόχρονα», συνέχισε, «στεκόμαστε στις ανάγκες της Δυτικής και ΒΔ Θεσσαλονίκης. Αποδίδω σημασία στις μελέτες και τις χρηματοδοτικές ανάγκες. Είναι απόλυτη και κομβική προτεραιότητα οι ανάγκες για τον Προαστιακό. Ο κεντρικός σταθμός Θεσσαλονίκης θα συνδεθεί με τη Σίνδο. Μια σύντομη αναφορά στην Υγεία. Στις αρχές του 2027 η Θεσσαλονίκη θα έχει αποκτήσει το πιο σύγχρονο παιδιατρικό νοσοκομείο όχι απλά στη χώρα, αλλά στην Ευρώπη».

Όσον αφορά στον τομέα της εκπαίδευσης, ο Κ. Μητσοτάκης είπε ότι ήδη «17 σχολεία θα έχουν ανακαινιστεί ως την αρχή της σχολικής χρονιάς 2026 στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέττα Γιαννάκου. Επίσης, στα Πανεπιστήμια δεν υπάρχει, πλέον, καμία ενεργή κατάληψη και παραδόθηκαν σε αυτούς που ανήκουν, στους καθηγητές, στους φοιτητές και στην κοινωνία».

Επιστροφή στη… σταθερότητα

Κατά τα λοιπά, ο πρωθυπουργός επανέφερε εκ νέου στο προσκήνιο το δίλημμα «σταθερότητα ή χάος», λέγοντας ότι «σήμερα σε μια από τις πιο ισχυρές χώρες της Ευρώπης, στη Γαλλία, υπάρχει μεγάλη οικονομική κρίση. Ένα κατακερματισμένο πολιτικό σύστημα που δεν μπορεί να πετύχει συναίνεση και μια οικονομία που δεν παράγει πλεόνασμα, αλλά ένα τεράστιο έλλειμμα. Σε αντίστοιχες θέσεις βρίσκονται και άλλες χώρες, με υπερβολικό έλλειμμα, που καλούνται να υλοποιήσουν αυξήσεις φόρων και περικοπές δαπανών».

«Σε αυτή τη συγκυρία», αντιπαρέβαλε, «η Ελλάδα παράγει πρωτογενή πλεονάσματα και μας δίνει τη δυνατότητα να συζητούμε όχι για αυξήσεις, αλλά για μειώσεις φόρων και όχι για περικοπές, αλλά για νέες δαπάνες. Αυτά τονίζουν την καθοριστική σημασία της πολιτικής σταθερότητας, με μια μονοκομματική κυβέρνηση που προχωρά στην υλοποίηση του προγράμματός της. Απέναντι στα fake news, εμείς θα απαντούμε με τα έργα μας και οι Θεσσαλονικείς γνωρίζουν πως μπορούν να έχουν απέναντί τους μια κυβέρνηση που μπορεί να τους κοιτάξει στα μάτια και να τους πει τέσσερις απλές κουβέντες: τα είπαμε και τα κάναμε».

