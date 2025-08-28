search
28.08.2025 16:48

Λιβάνιος: Απέρριψε τις ενστάσεις της αντιπολίτευσης για το νέο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων

28.08.2025 16:48
livanios_2808_1920-1080_new

Απέρριψε τις σοβαρές ενστάσεις της αντιπολίτευσης για το νέο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων ο Θεόδωρος Λιβάνιος. Ο υπουργός Εσωτερικών έκανε λόγο για «απολύτως αντικειμενικά» κριτήρια στο σύστημα αξιολόγησης.

Σε μια προσπάθεια να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, ο κ. Λιβάνιος χαρακτήρισε «προσβλητικό» τον ισχυρισμό του Σωκράτη Φάμελλου ότι την αξιολόγηση κάνουν «γαλάζια παιδιά». Αμφισβήτησε μάλιστα, το ότι το 98% των υπαλλήλων κρίνονταν άριστοι με το προηγούμενο σύστημα, αφήνοντας σαφείς αιχμές ότι οι εργαζόμενοι δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών.

Σε ότι αφορά στην κριτική του κ. Φάμελλου για τα δυσβάσταχτα πρόστιμα, ο υπουργός Εσωτερικών προσπάθησε να τα χρεώσει στον ΣΥΡΙΖΑ, παραγνωρίζοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση επιλέγει να τα διατηρεί και να τα εφαρμόζει με τον πιο αυστηρό τρόπο, ακόμα και σε περιπτώσεις που αγγίζουν τα όρια της υπερβολής.

Τέλος, σε σχέση με τον «στρατό μετακλητών» που καταγγέλλει η αντιπολίτευση, ο υφυπουργός αρκέστηκε να παίξει με τους αριθμούς, παραδεχόμενος όμως ότι οι διορισμοί έχουν φτάσει πλέον στους 3.303 από 2.700 το 2018, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να βαφτίσει τις κομματικές προσλήψεις ως «ενίσχυση της αυτοδιοίκησης».

