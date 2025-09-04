Απόστολος Γκλέτσος: «Tελείωσα με την πολιτική» – Τι είπε για το κόμμα Τσίπρα

Την απόσυρσή του από την πολιτική επιβεβαίωσε ο Απόστολος Γκλέτσος, λίγους μόνο μήνες μετά την υποψηφιότητά του για τη ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου ήταν μέλος.

Μιλώντας στο Mega, o γνωστός ηθοποιός λέει πως έχει τελειώσει με την πολιτική.

«Εγώ τελείωσα με την πολιτική. Δεν το λέω με πικρία. Απλά έκλεισε ένας κύκλος».

Κληθείς να σχολιάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ο Απόστολος Γκλέτσος απέφυγε να πάρει θέση, δηλώνοντας: «Δεν θέλω να εκφέρω γνώμη γιατί ακόμα δεν το είδαμε. Να το δούμε πρώτα».

Για την ώρα ο πρώην πρωθυπουργός γράφει το βιβλίο του, οπότε οι όποιες εξελίξεις θα πρέπει να… περιμένουν.

