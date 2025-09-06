search
ΣΑΒΒΑΤΟ 06.09.2025 20:17
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

06.09.2025 19:12

Δημήτρης Κουτσούμπας: Στα αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης απαντάμε με ένταση της ταξικής πάλης (Video)

06.09.2025 19:12
koutsoubas

Η «ένταση της ταξικής πάλης» είναι η απάντηση του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ στα «αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης», στους «μεσσίες» και στη «συστημική αντιπολίτευση», επισήμανε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, σε δήλωσή του στη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στη ΔΕΘ, στην πλατεία της ΧΑΝΘ.

«Αρνούμαστε την κοροϊδία και τα αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης. Αρνούμαστε τις ψεύτικες υποσχέσεις, τους μεσσίες και τους διάφορους των άλλων κομμάτων της συστημικής αντιπολίτευσης», τόνισε ο κ. Κουτσούμπας.

«Έχουμε εμπιστοσύνη μόνο στις αστείρευτες λαϊκές δυνάμεις και στην πάλη για την ανατροπή συνολικά της αντιλαϊκής πολιτικής αυτού του σάπιου κράτους και του διεφθαρμένου συστήματός τους. Στα αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης, που είναι μέτρα διαρκείας, με πιο πρόσφατο τις 13 ώρες δουλειάς σε έναν εργοδότη, για τους σύγχρονους σκλάβους, απαντάμε με ένταση της ταξικής πάλης, με ταξικό αγώνα διαρκείας, με αντικαπιταλιστική αντιμονοπωλιακή συμμαχία, με το ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ μπροστά», επισήμανε.

