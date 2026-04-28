ΠΟΣΠΗΕΦ κατά Παπασταύρου – Καταγγέλλουν εξόντωση και φίμωση για τον αποκλεισμό από την ακρόαση φορέων στη Βουλή στο νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ

Για απρέπεια, αντιδεοντολογική κίνηση και ομολογία αδυναμίας εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ κάνει λόγο το δευτεροβάθμιο αντιπροσωπευτικό όργανο των μικρομεσαίων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά.

Ο λόγος για τη σφοδρή επίθεση κατά της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ είναι ο αποκλεισμός της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΠΟΣΠΗΕΦ), από τη διαδικασία ακρόασης φορέων στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής όπου συζητείται το νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές».

Η ΠΟΣΠΗΕΦ στην ανακοίνωσή της χρησιμοποιεί πολύ σκληρή γλώσσα αναφέροντας ότι η διαδικασία της συζήτησης των νομοσχεδίων με τους εμπλεκόμενους φορείς στην υψηλότερη βαθμίδα εκπροσώπησης είναι κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία και όχι συζήτηση με «αρεστούς».

«Ορισμένοι στο ΥΠΕΝ δεν έχουν λησμονήσει μόνο την έννοια της “ενεργειακής δημοκρατίας”, αλλά και την ίδια την έννοια της δημοκρατίας», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Όπως επισημαίνεται, η άρνηση ακρόασης της Ομοσπονδίας κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις ΑΠΕ «είναι μια συνειδητή προσπάθεια να μην ακουστεί η αλήθεια για την οικονομική εξόντωση χιλιάδων Ελλήνων μικρομεσαίων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β».

Η Ομοσπονδία που εκπροσωπεί 3.500 μικρομεσαίους παραγωγούς ενέργειας από φωτοβολταϊκά, κάνει λόγο για φίμωση και σημειώνει ότι ο αποκλεισμός τους από την κοινοβουλευτική διαδικασία «συνιστά και ομολογία αδυναμίας, καθώς υποδηλώνει ότι μέρος της ηγεσίας του ΥΠΕΝ φοβάται να αντιμετωπίσει την τεκμηριωμένη κριτική μας για ένα μοντέλο που φορτώνει όλο το κόστος της “πλεονάζουσας ενέργειας” στις πλάτες των μικρών παραγωγών, χωρίς καμία πρόνοια για την προστασία τους».

Η ΠΟΣΠΗΕΦ, επισημαίνει ότι θα δεν θα μείνει θεατής στον αφανισμό των μελών της και η φωνή της θα ακουστεί με κάθε άλλο νόμιμο μέσο στα ελληνικά και ευρωπαϊκά όργανα, αλλά και στους δρόμους.

