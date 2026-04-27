Ανακοίνωση – γκάφα (;) από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς με τις τιμές των αμόλυβδης και ντίζελ κίνησης

Με πανηγυρική ανακοίνωση η Ανεξάρτητη Αρχή υποστηρίζει ότι η Ελλάδα καταγράφει από τις χαμηλότερες αυξήσεις μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Μόνο που η Ανεξάρτητη Αρχή θα πρέπει να φρεσκάρει τη μνήμη της για το πόσες και ποιες είναι οι χώρες της Ευρωζώνης καθώς στην ανακοίνωση γράφει άλλα αντ’ άλλων.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή αποφάσισε να ενημερώσει τους πολίτες για την εξέλιξη των τιμών στα καύσιμα, βάσει συγκριτικών στοιχείων πριν και μετά την έναρξη της σύρραξης στη Μέση Ανατολή, δηλαδή 27 Φεβρουαρίου έναντι 26 Απριλίου.

Και όπως αναφέρει επί λέξει: «Από τη σύγκριση των τιμών πρατηρίων για αμόλυβδη 95 και diesel προκύπτει ότι η Ελλάδα καταγράφει από τις χαμηλότερες αυξήσεις μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Ιδιαίτερα στο diesel, η χώρα μας παρουσιάζει τη δεύτερη (2η) χαμηλότερη αύξηση τιμών, ενώ στην αμόλυβδη κινείται κοντά στον μέσο όρο της Ευρωζώνης».

Μάλιστα, για να στηρίξει την ανακοίνωση παρουσιάζει δύο πίνακες. Ο πρώτος αφορά τη διαφορά στην τιμή του ντίζελ κίνησης στις 27 Φεβρουαρίου έναντι 26 Απριλίου.

Ο δεύτερος αφορά τη διαφορά στην τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στις 27 Φεβρουαρίου έναντι 26 Απριλίου.

Και είναι αυτοί οι δύο πίνακες που σηματοδοτούν την απίστευτη γκάφα της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Στους δύο πίνακες συγκρίνονται οι τιμές του ντίζελ κίνησης και της αμόλυβδης βενζίνης σε 12 χώρες και η Αρχή βγάζει το συμπέρασμα ότι η ότι «η Ελλάδα καταγράφει από τις χαμηλότερες αυξήσεις μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης».

Μόνο που υπάρχουν κάποια… προβληματάκια.

Στους πίνακες της Ανεξάρτητης Αρχής εμφανίζονται 12 χώρες εκ των οποίων μόνο 10 είναι στην Ευρωζώνη, καθώς εκτός ευρώ είναι η Ρουμανία και η Πολωνία.

Παράλληλα, από τους πίνακες λείπουν 11 χώρες της Ευρωζώνης καθώς στη ζώνη του ευρώ είναι 21 χώρες. Συγκεκριμένα από τους πίνακες της Ανεξάρτητης Αρχής λείπουν 11 χώρες, οι: Κύπρος, Εσθονία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Σλοβακία, Σλοβενία, Κροατία.

Τελικά έχουμε τις χαμηλότερες αυξήσεις;

Αφού η Ανεξάρτητη Αρχή έκανε πίνακες… αχταρμά, βγάζοντας χώρες της Ευρωζώνης και προσθέτοντας χώρες εκτός ευρώ, ας δούμε εάν με βάση αυτά τα στοιχεία που παρουσίασε εάν είμαστε από τις χώρες με τις χαμηλότερες αυξήσεις.

Η εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία για τις τιμές καυσίμων δεν επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τις χαμηλότερες αυξήσεις.

Στην απλή αμόλυβδη, η αύξηση διαμορφώνεται στα 0,27 ευρώ το λίτρο, επίπεδο υψηλότερο από τον μέσο όρο των χωρών που εξετάζονται που είναι 0,21 €/λίτρο).

Στο ντίζελ κίνησης, η αύξηση στην Ελλάδα είναι 0,32 ευρώ το λίτρο και πράγματι χαμηλότερη από τον μέσο όρο που είναι 0,44 ευρώ το λίτρο. Όμως, δεν συγκαταλέγεται στις χαμηλότερες.

