ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 16:14
Βάλια Μπαζού ΒΑΛΙΑ ΜΠΑΖΟΥ

27.04.2026 15:29

Ανακοίνωση – γκάφα (;) από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς με τις τιμές των αμόλυβδης και ντίζελ κίνησης

27.04.2026 15:29
kafsima_venzini_1704_1920-1080_new

Με πανηγυρική ανακοίνωση η Ανεξάρτητη Αρχή υποστηρίζει ότι η Ελλάδα καταγράφει από τις χαμηλότερες αυξήσεις μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Μόνο που η Ανεξάρτητη Αρχή θα πρέπει να φρεσκάρει τη μνήμη της για το πόσες και ποιες είναι οι χώρες της Ευρωζώνης καθώς στην ανακοίνωση γράφει άλλα αντ’ άλλων.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή αποφάσισε να ενημερώσει τους πολίτες για την εξέλιξη των τιμών στα καύσιμα, βάσει συγκριτικών στοιχείων πριν και μετά την έναρξη της σύρραξης στη Μέση Ανατολή, δηλαδή 27 Φεβρουαρίου  έναντι 26 Απριλίου.

Και όπως αναφέρει επί λέξει: «Από τη σύγκριση των τιμών πρατηρίων για αμόλυβδη 95 και diesel προκύπτει ότι η Ελλάδα καταγράφει από τις χαμηλότερες αυξήσεις μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Ιδιαίτερα στο diesel, η χώρα μας παρουσιάζει τη δεύτερη (2η) χαμηλότερη αύξηση τιμών, ενώ στην αμόλυβδη κινείται κοντά στον μέσο όρο της Ευρωζώνης».

Μάλιστα, για να στηρίξει την ανακοίνωση παρουσιάζει δύο πίνακες. Ο πρώτος αφορά τη διαφορά στην τιμή του ντίζελ κίνησης στις 27 Φεβρουαρίου έναντι 26 Απριλίου.

Ο δεύτερος αφορά τη διαφορά στην τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στις 27 Φεβρουαρίου έναντι 26 Απριλίου.

Και είναι αυτοί οι δύο πίνακες που σηματοδοτούν την απίστευτη γκάφα της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Στους δύο πίνακες συγκρίνονται οι τιμές του ντίζελ κίνησης και της αμόλυβδης βενζίνης σε 12 χώρες και η Αρχή βγάζει το συμπέρασμα ότι η ότι «η Ελλάδα καταγράφει από τις χαμηλότερες αυξήσεις μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης».

Μόνο που υπάρχουν κάποια… προβληματάκια.

Στους πίνακες της Ανεξάρτητης Αρχής εμφανίζονται 12 χώρες εκ των οποίων μόνο 10 είναι στην Ευρωζώνη, καθώς εκτός ευρώ είναι η Ρουμανία και η Πολωνία.

Παράλληλα, από τους πίνακες λείπουν 11 χώρες της Ευρωζώνης καθώς στη ζώνη του ευρώ είναι 21 χώρες. Συγκεκριμένα από τους πίνακες της Ανεξάρτητης Αρχής λείπουν 11 χώρες, οι: Κύπρος, Εσθονία, Φινλανδία,  Ιρλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα,  Σλοβακία, Σλοβενία, Κροατία.

Τελικά έχουμε τις χαμηλότερες αυξήσεις;

Αφού η Ανεξάρτητη Αρχή έκανε πίνακες… αχταρμά, βγάζοντας χώρες της Ευρωζώνης και προσθέτοντας χώρες εκτός ευρώ, ας δούμε εάν με βάση αυτά τα στοιχεία που παρουσίασε εάν είμαστε από τις χώρες με τις χαμηλότερες αυξήσεις.

 Η εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία για τις τιμές καυσίμων δεν επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τις χαμηλότερες αυξήσεις.

Στην απλή αμόλυβδη, η αύξηση διαμορφώνεται στα 0,27 ευρώ το λίτρο, επίπεδο υψηλότερο από τον μέσο όρο των χωρών που εξετάζονται που είναι 0,21 €/λίτρο).

Στο ντίζελ κίνησης, η αύξηση στην Ελλάδα είναι 0,32 ευρώ το λίτρο και πράγματι χαμηλότερη από τον μέσο όρο που είναι 0,44 ευρώ το λίτρο. Όμως,  δεν συγκαταλέγεται στις χαμηλότερες.

Διαβάστε επίσης:

Έως και 300% ακριβότερη από την αιολική η πυρηνική ενέργεια – Οι πλέον ανταγωνιστικές οι ΑΠΕ, σύμφωνα με τον οίκο Lazard

Στην πρώτη δεκάδα παγκοσμίως η Ελλάδα στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ

Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι: Κόστος έως 1.000 ευρώ, μείωση στο λογαριασμό ρεύματος έως 25%!

google_news_icon

GIA23622
11ο Φόρουμ των Δελφών: 30% Success Rate στην έρευνα στη Θεσσαλία – Έξι φορές πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο

sloukas_pao_2704_1920-1080_new
Σοκ στον Παναθηναϊκό: Ρήξη μηνίσκου ο Σλούκας – Χάνει τη σειρά με τη Βαλένθια

ergatiko distixima agrinio – new
Εργατικό δυστύχημα στο Αγρίνιο: Νεκρός 67χρονος μετά από πτώση στο κενό σε οικοδομή

ekav_1907_1460-820_new
Ηλικιωμένος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από παραλία της Ραφήνας

trump
Ο Τραμπ θα έχει συνομιλίες με ανώτερους αξιωματούχους ασφαλείας για το Ιράν

tsipras papatavrou tsitsipas
Η χημεία Μητσοτάκη – Μακρόν, οι υποκλοπές «ξανάρχονται», το λάθος του Σκέρτσου, ο… πύραυλος του Τσίπρα, ο Παπασταύρου θέλει Επικρατείας, ντροπή με Τσιτσιπά  

kairos anoixi 88- new
Ζέστη μέχρι την Πέμπτη, βροχές και κρύο την Πρωτομαγιά - Η πρόγνωση της εβδομάδας

stegastika daneia 77- new
Οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη στη «μέγγενη» των funds και servicers που αγνοούν την απόφαση του Αρείου Πάγου

areios_pagos_new
Υποκλοπές: Θύελλα από την απόφαση του Αρείου Πάγου - Έκτακτη συνέντευξη Ανδρουλάκη, ουδέν σχόλιο από Μαρινάκη, ό,τι μπαίνει αρχείο, βγαίνει, λέει ο Τσίπρας

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 16:14
GIA23622
11ο Φόρουμ των Δελφών: 30% Success Rate στην έρευνα στη Θεσσαλία – Έξι φορές πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο

sloukas_pao_2704_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σοκ στον Παναθηναϊκό: Ρήξη μηνίσκου ο Σλούκας – Χάνει τη σειρά με τη Βαλένθια

ergatiko distixima agrinio – new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στο Αγρίνιο: Νεκρός 67χρονος μετά από πτώση στο κενό σε οικοδομή

