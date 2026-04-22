Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι: Κόστος έως 1.000 ευρώ, μείωση στο λογαριασμό ρεύματος έως 25%!

Μετά από μεγάλη καθυστέρηση, το ΥΠΕΝ αναμένεται το προσεχές διάστημα να κάνει γνωστό το πλαίσιο λειτουργίας για την εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών στα μπαλκόνια των σπιτιών.

Πρόκειται για την πιο φτηνή και την πιο εύκολη εγκατάσταση φωτοβολταϊκού το οποίο παράγει ρεύμα φτηνό και καθαρό ρεύμα από τον ήλιο για την κάλυψη των βασικών αναγκών σε ενέργεια ενός σπιτιού.

Τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι τοποθετούνται ακόμα και σήμερα, όμως, αναμένεται ο Κανονισμός του ΥΠΕΝ και η δήλωση της τοποθέτησης φωτοβολταϊκών σε ειδική ψηφιακή πλατφόρμα προκειμένου να ενημερώνεται ο ΔΕΔΔΗΕ χωρίς να υπάρχει καμία άλλη εμπλοκή της υπηρεσίας και της γραφειοκρατίας.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα επιτρέπει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού στο μπαλκόνι ισχύος έως 800 Βατ.

Πόσο κοστίζουν τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι

Οι τιμές και στην ελληνική αγορά για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι έχουν σημειώσει εξαιρετικά σημαντική μείωση τιμής.

Το κόστος τους στην Ελλάδα ανάλογα με την ισχύ τους και τον τύπο του εξοπλισμού κυμαίνεται από 500 έως 1.000 ευρώ.

Ένα βασικό κιτ με φωτοβολταϊκό για μπαλκόνι και ισχύ έως 420 Βατ, κοστίζει περίπου 500 ευρώ και περιλαμβάνει ένα ηλιακό πάνελ, έναν μικρο-αντιστροφέα (micro-inverter) και τα απαραίτητα καλώδια.

Ένα φωτοβολταϊκό για μπαλκόνι ισχύος έως 800 βατ με δύο πάνελ, έχει κόστος περίπου 1000 ευρώ.

Παράλληλα κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά και συστήματα που εκτός από το φωτοβολταϊκό πάνελ διαθέτουν και μπαταρία για την αποθήκευση ενέργειας, με κόστος λίγο πάνω από τα 1.000 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι η τοποθέτησή τους είναι πολύ απλή. Το μόνο που χρειάζεται προσοχή είναι το σημείο που θα τοποθετηθούν τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι καθώς, για παράδειγμα δεν πρέπει να τοποθετούνται σε βορεινή πλευρά αλλά εκεί που ο ήλιος «χτυπά» το σπίτι τις περισσότερες ώρες της ημέρας.

Μετά την τοποθέτηση ο ιδιοκτήτης ή ο ενοικιαστής του σπιτιού απλώς συνδέει το φωτοβολταϊκό σε μια πρίζα σούκο.

Πόσο ρεύμα εξοικονομείται

Τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι μπορούν να εξασφαλίσουν ρεύμα από τον ήλιο για τις βασικές ανάγκες ενός σπιτιού.

Για παράδειγμα, με ισχύ 800 βατ και με τις ιδανικές συνθήκες ηλιοφάνειας που έχει η χώρα μας, ένα φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι μπορεί να παράγει έως 5 κιλοβατώρες τη μέρα.

Η ενέργεια αυτή είναι αρκετή για να καλύψει τις συσκευές που καίνε ρεύμα όλη τη μέρα όπως είναι το ψυγείο, ο καταψύκτης, ο φωτισμός, ο υπολογιστής, το μόντεμ – ρούτερ, η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, οι ανεμιστήρες κλπ.

Ένα φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι ισχύος 800 βατ ισοδυναμεί με μείωση στον λογαριασμό του ρεύματος από 15 έως 25%. Εάν το σπίτι διαθέτει και ηλιακό θερμοσίφωνα, τότε η μείωση μπορεί να φτάσει έως και το 50%.

Αντίστοιχα με ισχύ έως 420 Βατ, η ενέργεια που παράγεται είναι κατά μέσο όρο 1,5 – 2,5 kWh (κιλοβατώρες) την ημέρα.

Απλά στην… πρίζα

Τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι είναι μια απλή και φτηνή λύση για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του λογαριασμού ρεύματος. Όχι μόνο για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, αλλά για τους ενοικιαστές, αφού μετά τη λήξη της μίσθωσης μπορούν να μεταφέρουν και να τοποθετήσουν τα φορητά πάνες στην νέα κατοικία τους.

Είναι ιδανικά για ευάλωτα νοικοκυριά που βρίσκονται αντιμέτωπα με την ενεργειακή φτώχεια, καθώς η εγκατάσταση είναι εξαιρετικά απλή και εκτός από το κόστος αγοράς δεν υπάρχει άλλη επιβάρυνση. Δηλαδή, δεν υπάρχει κόστος διασύνδεσης, δεν χρειάζεται να αλλάξει ο μετρητής, ενώ δεν υπόκειται στη διαδικασία συμψηφισμού.

Η μόνο υποχρέωση που θα έχουν όσοι επιλέξουν να τοποθετήσουν φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, είναι να ενημερώσουν τον ΔΕΔΔΗΕ.

Να σημειωθεί ότι πρωταθλήτρια στα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι είναι η Γερμανία όπου εκτιμάται ότι έχουν τοποθετηθεί 700.000 φωτοβολταϊκά σε μπαλκόνια με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 600 Μεγαβάτ (MW).

